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Политика
Политолог Дзермант о судьбе Донбасса: Нужно искать ключи к Украине

Политолог Дзермант о судьбе Донбасса: Нужно искать ключи к Украине

Жители ДНР и ЛНР знают, что такое Украина, поэтому именно они могут создать новую стратегию поведения по отношению к Киеву.
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Такое мнение озвучил глава белорусского Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант. По его словам, жители Донбасса знают не понаслышке, что такое украинство, поэтому именно они могут стать проводниками влияния на настроения украинцев.

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал слова российского коллеги Владимира Путина о том, что народ Украины ни в чем не виноват и является нашим братским народом.

Белорусский политолог отметил, что создание новой стратегии по отношению к Киеву интересна на Донбассе далеко не всем. По его словам, некоторые жители ЛНР и ДНР хотят просто забыть об Украине, став российскими гражданами, однако это не является правильным выходом из ситуации.

По мнению эксперта, жителям Донбасса могут найти ключи к Украине и украинскому народу, ведь это огромная территория с многомиллионным населением. Дзермант уверен: не получится просто заявить, что они забыли и отрезали Украину.

Политолог подчеркнул, что именно жители Донбасса могут стать своего рода проводниками новой общности Киев. Влияние, которое они могут оказать на налаживание связи с Украиной и украинским народом, несоизмеримо с чьим-то другим.

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Фото: Alexander Rekun / Global Look Press
11 июля 2021, 11:30 Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник

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