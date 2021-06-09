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Политика
Власти Белоруссии находятся в тупике из-за растущего давления с Запада и Востока – эксперт Сивицкий

Власти Белоруссии находятся в тупике из-за растущего давления с Запада и Востока – эксперт Сивицкий

Политический кризис в Белоруссии трансформировался в международную проблему, заявил эксперт Арсений Сивицкий.
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Политолог отметил, что после инцидента с принудительной посадкой самолета компании Ryanair режим белорусского президента Александра Лукашенко стал рассматриваться как источник угроз для мировой безопасности. На этом фоне Россия кажется Западу более миролюбивой страной, тем более, что Москва с недавних пор стала "готовить почву" для улучшения отношений с Вашингтоном.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

По словам Сивицкого, руководство Белоруссии прекрасно понимает, что "находится в тупике из-за растущего давления" как со стороны Запада, так и со стороны Востока. Чтобы смягчить хотя бы позицию Евросоюза и США, Лукашенко решил пойти на уступки, рассказал эксперт. Белорусским политзаключенным предложили написать покаянные письма в преддверии амнистии 3 июля.

Сивицкий считает, что какое-либо потепление в отношениях с Западом вряд ли возможно в нынешних условиях. В беседе с "Белорусским партизаном" он пояснил, что в последнее время Лукашенко совершил много стратегических ошибок. Европа и США будут и дальше оказывать на него санкционное давление, пока в республике не пройдут новые выборы президента.

23 мая пассажирский лайнер Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске после сообщения о минировании. На борту самолета находился бывший главный редактор признанного экстремистским в Белоруссии телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Журналиста задержали в аэропорту. Отметим, что данные о взрывном устройстве так и не подтвердились.

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Фото: president.gov.by
Автор: 9 июня 2021, 10:14 Источник: Белорусский партизан ✓ Надежный источник
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комментарии

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Гость777053
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Народ \Белоруссии поддерживает весь мир. Вор и убийца лукашенко обречен сгинуть во тьме истории. Каратели - готовьтесь к суду ! Нигде вам не скрыться от ответственности за содеянное. Будите получать возмездие. Кому петля, кому срок, а таракану пуля!
Гость777052
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Народ \Белоруссии поддерживает весь мир. Вор и убийца лукашенко обречен сгинуть во тьме истории. Каратели - готовьтесь к суду ! Нигде вам не скрыться от ответственности за содеянное. Будите получать возмездие. Кому петля, кому срок, а таракану пуля!
Гость777051
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Народ \Белоруссии поддерживает весь мир. Вор и убийца лукашенко обречен сгинуть во тьме истории. Каратели - готовьтесь к суду ! Нигде вам не скрыться от ответственности за содеянное. Будите получать возмездие. Кому петля, кому срок, а таракану пуля!
Гость777050
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Народ \Белоруссии поддерживает весь мир. Вор и убийца лукашенко обречен сгинуть во тьме истории. Каратели - готовьтесь к суду ! Нигде вам не скрыться от ответственности за содеянное. Будите получать возмездие. Кому петля, кому срок, а таракану пуля!
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