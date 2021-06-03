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Политика
На Украине Лукашенко пригрозили трибуналом за признание Крыма российским субъектом

На Украине Лукашенко пригрозили трибуналом за признание Крыма российским субъектом

Украина угрожает отправить Лукашенко в Гаагу под трибунал и ввести санкции против белорусских авиакомпаний, если они начнут летать в Крым.
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О готовности украинских властей наказать белорусских авиаперевозчиков за полеты в Крым завили в МИД Украины. Первый замминистра внешнеполитического ведомства Эмине Джапарова в официальном комментарии сообщила "Укринформу", что Киев может ввести санкции против авиакомпаний.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Кроме того, украинские власти готовы ввести персональные санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Джапарова пригрозила отправить Лукашенко в Гаагу под трибунал, если он признает Крым российским субъектом.

Дипломат заявила, что украинские власти готовы к быстрым и решительным действиям против любых попыток отрицать факт "оккупации" Крыма и установить контакты с ДНР и ЛНР. Джапарова обещала применить санкции, как только самолет из Белоруссии окажется в Крыму.

Заместитель министра иностранных дел озвучила официальную позицию Киева, согласно которой Крым и Донбасс являются частью Украины. Россия, как она считает, нарушила международное право и будет за это нести ответственность. Джапарова заявила, что Лукашенко может оказаться на одной скамье подсудимых с президентом России Владимиром Путиным. Они якобы разделят ответственность в Гаагском трибунале.

Джапарова уточнила, что решение, которое приведет к полной изоляции Лукашенко от внешнего мира, – это его личный выбор. Далее украинский политик почему-то начала говорить от имени всего белорусского народа, заявив, что у дружественных Украине белорусов иная позиция.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что Киев увидел угрозу в словах Лукашенко о возможности открыть авиасообщение Белоруссии и Крыма.

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Фото: president.gov.by
Автор: 3 июня 2021, 10:16 Источник: ПолитНавигатор ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Пилот Аэрбас
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Сколько с ними цацкаться, уже давно пора признать Беловежские соглашения незаконные как нарушившие конституцию СССР, тем самым признать развал СССР не законным, и образование таких государтсв как Украина полностью незаконными !!!
Гость766334
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что такое Украина?? Где это находится??? что то там пыжатся, дуются, угрожают :)))прям, смешно!! страна-шакал у ног своего хозяина "Шархана":)))
1

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