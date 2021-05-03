Путин утвердил список поручений по реализации послания Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию. Список был опубликован на официальном сайте Кремля.
Путин поставил перед правительством России задачу обеспечить финансирование мероприятий, предусмотренных посланием и отчитаться об её выполнении до 1 июня текущего года. Затем кабмин должен будет докладывать главе государства о ходе работ раз в три месяца. Кроме того, российский лидер рекомендовал Общероссийскому народному фронту (ОНФ) следить за выполнением поручений. ОНФ должен будет представить свой доклад до 1 августа, затем – раз в квартал.
В общей сложности перечень содержит 18 пунктов. Большинство поручений были направлены правительству России и органам государственной власти. Помимо них в нём есть задачи для региональных властей.
Напомним, что Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию в выставочном зале "Манеж" в Москве. В течении порядка полутора часов Путин рассказывал о способах решения главных задач страны, уделив особое внимание здравоохранению, борьбе с пандемией, развитию экономики и инфраструктуры.
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