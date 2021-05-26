Путин отверг идею обязательной вакцинации от ковида в России

Президент России Владимир Путин высказался против введения обязательной вакцинации от коронавируса COVID-19 в стране. С соответствующим заявлением он выступил в ходе совещания по вопросам экономики.
Путин считает, что заставлять граждан делать прививки "нецелесообразно и нельзя". По словам главы государства, россияне сами должны осознавать эту необходимость. Тем не менее, российский лидер призвал жителей России пройти вакцинацию отечественными препаратами, отметив их надёжность и безопасность, передаёт RT.
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