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Политика
Экс-депутат Верховной рады Олейник о планах Запада на Белоруссию: Только дешевая рабочая сила

Экс-депутат Верховной рады Олейник о планах Запада на Белоруссию: Только дешевая рабочая сила

Владимир Олейник высказал свои предположения о том, какую судьбу Запад уготовил бы Белоруссии, если бы республика захотела вступить в Евросоюз.
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Чиновник заявил, что Украину уже превратили в бедное аграрное. По мнению бывшего депутата Верховной рады, Белоруссию бы ждала еще худшая участь.

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Олейник напомнил, что семь лет назад ЕС направил резолюцию, запрещающую на Украине развитие машиностроения. Он отметил, что при похожем сценарии в Белоруссии не было бы известного завода БЕЛАЗ, все было бы уничтожено. "Только дешевая рабочая сила", – высказался чиновник.

Он добавил, что в Белоруссии, в отличие от Украины, нет столько полезных ископаемых. Поэтому в этом отношении республика Западу не интересна. Также Олейник добавил, что Незалежной надо сотрудничать с Россией, поскольку лишь она способна предоставить ей возможности для развития и свободу. Эксперт полагает, что Украина должна смотреть в сторону России в своих же интересах.

Как писал "Дни.ру", ранее известный юрист Сергей Зикрацкий сделал заявление о внутриполитической ситуации в Белоруссии. Он отметил, что власти там запустили механизм репрессий. Специалист считает, что граждане страны, несмотря на давление, смогут отстранить президента Белоруссии Александра Лукашенко и его соратников от власти.

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Фото: MOD Russia/MOD Russia/globallookpress.com
Автор: 22 мая 2021, 10:43 Источник: "ПолитНавигатор" ✓ Надежный источник
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