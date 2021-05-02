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Политика
Журналист Дмитриев: Новым декретом Лукашенко заложит бомбу под свою власть и даст шанс оппозиции

Журналист Дмитриев: Новым декретом Лукашенко заложит бомбу под свою власть и даст шанс оппозиции

После сомнительного "покушения" белорусский лидер анонсировал принятие "судьбоносного решения". Но он может об этом пожалеть.
прочитано 417 раз

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении принять новый декрет, к которому он якобы шёл четверть века. Документ изменит порядок преемственности полномочий главы государства в стране: в случае ухода, болезни или смерти лидера его полномочия перейдут Совету безопасности.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Большинство экспертов сошлись во мнении, что этот декрет нарушит Конституцию Белоруссии, согласно которой функции президента до следующих выборов главы государства должен перенять премьер-министр. Кроме того, это решение рискует обернуться против самого Лукашенко. Журналист Сергей Дмитриев напомнил, что недавно белорусский лидер освободил своего старшего сына Виктора от должности помощника по национальной безопасности, из-за чего тот лишился места в Совбезе. Таким образом, после ухода Батьке будет гораздо сложнее влиять на деятельность органа.

Кроме того, в случае перехода полномочий к премьер-министру Александр Лукашенко мог бы влиять на него и гарантированно оставаться у власти. Но в Совете безопасности несколько десятков человек, каждый из которых может преследовать свои интересы и иметь отличное от других мнение. Поэтому в случае, если они захотят взять власть в свои руки, Батьке будет сложнее им помешать, а в руководстве страны может произойти раскол.

Дмитриев заключил, что новым декретом Лукашенко фактически заложит бомбу под свой режим, что, в свою очередь, предоставит шанс оппозиции взять бразды правления.

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Фото: Cezary Kowalski/Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Автор: 2 мая 2021, 13:27 Источник: Udf.by ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость721269
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При ГКЧП маршал Язов отправил в Москву Кантемировскую дивизию. Настоящие заговорщики и опасность для президентов - это люди в погонах. Так исторически сложилось.
1

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