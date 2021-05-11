Немецкий журналист Ваннер назвал "сильнейший аргумент" Путина: Президент готов его использовать

Грандиозный Парад Победы в Москве обсуждают не только в России, но и за рубежом. На Западе в нём увидели "сигнал" Кремля.

Освещали российский парад и в Германии. Комментируя мероприятие, корреспондент одного из самых известных телеканалов Германии Die Welt Кристоф Ваннер уделил особое внимание отношениям России со странами Запада. По словам журналиста, Парад Победы является своеобразным "сигналом" Москвы.

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Ваннер считает, что таким образом президент России Владимир Путин в очередной раз продемонстрировал свой главный внешнеполитический козырь – мощную армию. Он заявил, что вооружённые силы являются "рычагом давления" Путина, который глава государства готов при необходимости задействовать без колебаний, пишет Life.ru.

Корреспондент напомнил, что недавно он использовал этот "сильнейший аргумент" из-за обострения ситуации на юго-востоке Украины, разместив у границ с Незалежной мощную группировку войск. По его мнению, это был жест не только для Киева, но и для Запада. Военный аналитик Александр Гольц, в свою очередь, уверен, что благодаря этому российский лидер сумел предотвратить обострение войны на Донбассе. Гольц предположил, что Кремль отнюдь не хочет воевать с Украиной: таким образом Путин хотел лишь призвать Вашингтон начать диалог. После того, как это принесло желаемый результат, подразделения были отведены от границ.