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"Действительно опасный для него сценарий": политолог Елисеев о возможном уходе Лукашенко

"Действительно опасный для него сценарий": политолог Елисеев о возможном уходе Лукашенко

Под прикрытием демократических реформ белорусский лидер может найти лазейку для сохранения своей власти.
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Политолог Андрей Елисеев уверен, что президент Белоруссии Александр Лукашенко и его соратники говорят об изменении законодательства и перераспределении полномочий лишь ради того, чтобы "пустить туман в глаза" народу. На фоне небольших реформ деятели режима хотят провести серьёзные преобразования, которые помогут им остаться у власти.

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Елисеев считает, что среди них может быть наделение Всебелорусского народного собрания (ВНС) конституционным статусом. При этом Батька получит пост руководителя этого органа с широкими полномочиями, при этом название должности не имеет значения: суть этого изменения лишь в том, чтобы Лукашенко остался фактическим главой государства.

Кроме того, белорусские власти могут изменить возрастной ценз для кандидатов в президенты, чтобы помешать конкурентам Александра Лукашенко; а также увеличить президентские сроки и обеспечить возможность наследования полномочий младшим сыном главы государства. Наконец, чиновники могут пойти на радикальный шаг и отменить прямые выборы президента. Вместо этого он будет избираться депутатами парламента или членами ВНС.

Андрей Елисеев подчеркнул, что заставить Батьку уйти может только белорусский народ, осуществив "действительно опасный для него сценарий". Однако даже в этом случае Лукашенко может занять другую государственную должность.

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Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Автор: 1 мая 2021, 13:48 Источник: Udf.by ✓ Надежный источник

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