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Политика
Политолог Мартынов о высылке российских дипломатов из Чехии: Абсурдно и враждебно

Политолог Мартынов о высылке российских дипломатов из Чехии: Абсурдно и враждебно

Российский политолог Алексей Мартынов прокомментировал высылку дипломатов из Чехии.
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Отношения Праги и Москвы начали ухудшаться. Власти Чехии на днях объявили персонами нон грата 18 сотрудников российского посольства. Они должны были покинуть страну в течение 48 часов. Высылку дипломатов объяснили их связью с офицерами спецслужб ГРУ и СВР.

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Ответ МИДа России не заставил себя долго ждать. Представители ведомства назвали обвинения со стороны Чехии "надуманными предлогами" и сообщили о выдворении из страны 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. Их обязали покинуть Россию "до истечения конца дня 19 апреля".

На случившееся отреагировал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. В комментарии телеканалу "360" он отметил, что Прага сама виновата в обострении отношений. По словам эксперта, власти Чехии действуют "абсурдно и враждебно".

Мартынов заявил, что никому не позволено вести себя подобным образом с такой "великой страной", как Россия. Специалист предположил, что после скандала в Москве останутся один посол и водитель дежурной машины. Он не исключил, что россиянам скоро посоветуют покинуть "недружественную" Чехию.

Отметим, что Вашингтон поддержали действия Праги. США ранее ввели санкции против России за вмешательство в выборы и кибератаки. В список попали более 30 физических и юридических лиц. Кроме того, американская администрация сообщила о высылке дипломатов – десять россиян заставили покинули страну.

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Фото: Igor Zehl / CTK / www.globallookpress.com
Автор: 19 апреля 2021, 13:32 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник

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