В России поддержали идею британского журналиста признать провал Запада на Украине

Великобритания призвала Запад признать ответственность за кризис на Украине. Политолог Максим Бардин поддержал идею.



На днях вышла статья британского журнала Spiked, автор которой Тим Блэк рассмотрел основные заявления зарубежных СМИ, которые обвиняют Москву в агрессии, а НАТО обеляют. Журналист заявил, что на самом деле в кризисе на Украине виноват Запад и сам Североатлантический альянс, и пора бы это признать.

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Член Высшего совета Общероссийского движения "СИЛЬНАЯ РОССИЯ", кандидат политических наук Максим Бардин в комментарии для "Дни.ру" поддержал идею британского журналиста Тима Блэка. Он уверен, что во многих процессах, происходящих на территории современной Украины, в том числе и деструктивных, виноваты Западные государства.

С конца 80-х годов прошлого века США и их союзники по НАТО поставили четкую цель – отколоть Украину от России. Как можно сильнее разделить между собой вначале два народа, а потом и два государства.

"Цель является достаточно рациональной. Уход Украины, конечно, ослабит Россию как в геополитическом, так и в экономическом плане. За прошедшие 30 лет НАТО и Европейский союз реализовали на территории Украины различные гуманитарные проекты, конечно цель которых состояла в выводе Украины на самостоятельную политическую "орбиту" с последующем противостоянием России", – заявил Максим Бардин.

Он добавил, что в этом процессе Западом старательно разрубались все психологические нити, которые связывали две стороны. Русский язык для них всегда будет являться интеграционным элементом, поэтому он всячески выводился из обихода. Общая советская история подвергалась критике, причем ответственность за трагедии возлагалась исключительно на Россию.

В этой скрытой работе задействованы все сферы жизни украинского общества, особенно культура. Показателен запрет трансляции на украинских каналах комедийного новогоднего кинофильма "Ирония судьбы или с легким паром". Такой шаг не был глупостью, уверен политолог.

"Он вполне укладывался в общую тенденцию – разорвать как можно больше связующих нитей. Как правило, все центробежные, в том числе, и культурные тенденции Украины, Западом поощрялось, а пророссийские, наоборот, подавлялись", – добавил эксперт.

А заключение Бардин отметил, что включение в НАТО станет одним из завершающих шагов в процессе "дероссиезации" Украины. К сожалению, такая политика приносит совсем немного экономических дивидендов соседней стране. Поэтому возникает логичный вопрос: «А собственно ради чего?».