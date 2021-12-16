В США поддержали присоединение русскоговорящих украинцев к России

Политик считает возможным подобный сценарий. По его словам, это вовсе не катаклизм для Соединенных Штатов, передает телеканал "360".
Отмечается, что любые санкции, которые бы ни водила Америка, не сильно повлияют на Россию из-за ее экономической независимости. Ведь эту тенденцию подтверждает и уменьшение наших активов в долларовой валюте.
В свою очередь профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта отреагировал на слова Мэтта Гетца. По его словам, американские политики устали от конфликта на Украине, который усугубляет международные отношения, сообщает RT.
Эксперт заявил, что есть те, кому выгодна напряженная ситуация на востоке Незалежной. Вместе с тем есть политики, которые заинтересованы в конструктивном диалоге с нашей страной.
Почта добавил, что поведение президента США Джо Байдена показывает намерение и готовность Штатов искать подходы к решению проблем. По его мнению, здравомыслящие люди понимают, что пора прекращать конфликтовать.
Как писали "Дни.ру", президент России Владимир Путин вошел в число десяти самых уважаемых мужчин планеты, значительно опередив коллегу из США Джо Байдена. А вот возглавил список экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама,