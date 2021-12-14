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Политика
Востоковед Матузов рассказал, как Турция перебрасывает боевиков ИГ* из Афганистана в Ливию

Востоковед Матузов рассказал, как Турция перебрасывает боевиков ИГ* из Афганистана в Ливию

Ситуация с иностранным контингентом в Ливии не разрешилась. Это связано с тем, что договоренности с ЕС, США, Турцией и мировым сообществом о выполнении резолюции Совбеза ООН по североафриканской стране остались формальными. Так востоковед Вячеслав Матузов прокомментировал данные СМИ о переброске наемников из Афганистана в окрестности Триполи.
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Ранее стало известно, что 4 и 6 декабря из Кабула в аэропорт Митига предположительно прибыл самолет с наемниками из Афганистана. Также на борту воздушного судна, которое после посадки разместили на подконтрольной Турции базе Аль-Ватыя, находились боеприпасы и оружие.

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Эксперт подчеркнул, что Турция продолжит перебрасывать в Ливию подконтрольные силы.

"Здесь я вижу, что очень серьезные послабления Анкаре дают американцы, которые игнорируют турецкую позицию и не хотят на нее немного надавить, чтобы она выполняла международные резолюции и СБ ООН. Ситуация во многом зависит от того, как поведут себя США", – добавил он.

Матузов заявил, что группы боевиков, которых Анкара перебросила под Триполи, в основном состоят из воевавших в прошлом в Сирии радикалов. Позже при содействии Вашингтона они попали в Афганистан.

"Ведь это одна из моделей поведения США. Штаты намеревались укрепить в Афганистане позиции именно Турции, особенно в аэропорту Кабула, и подтянуть поддержку в лице боевиков из Сирии, протурецких, с которыми турки давно знакомы. Они бы стали главной воинственной силой в Афганистане против "Талибана*" (запрещенная в РФ террористическая организация), поэтому я думаю, что американская политическая игра идет давно», – рассказал он.

Турция рассчитывает укрепиться на территории Ближнего Востока, Африки и Центральной Азии, продолжая уверять о поддержке мирного урегулирования в этих регионах.

"Анкара выполняет роль троянского коня. "Аль-Каида"*, ИГ* (запрещенные в РФ террористические организации), это все те самые боевики, с которыми вели борьбу сирийские власти, которых поддерживала Турция и США, заявлявшие, что борются с "Аль-Каидой". Двуличие американской политики", – подытожил эксперт.

Накануне турецкие СМИ также распространили заявление проживающего в Турции главы Высшего государственного совета(ВГС) Ливии Халида аль-Мишри о том, что в Ливии находятся сотрудники "ЧВК Вагнера". Самого Мишри обвиняют в связях с триполитанскими боевиками RADA Абд аль-

Рауфа Карры, который организует переброску наемников из Азии и Ближнего Востока в Триполи.

*Запрещены в РФ

* Организация запрещена на территории РФ

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Фото: Handout / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 14 декабря 2021, 11:55

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