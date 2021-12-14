Востоковед Матузов рассказал, как Турция перебрасывает боевиков ИГ* из Афганистана в Ливию

Ситуация с иностранным контингентом в Ливии не разрешилась. Это связано с тем, что договоренности с ЕС, США, Турцией и мировым сообществом о выполнении резолюции Совбеза ООН по североафриканской стране остались формальными. Так востоковед Вячеслав Матузов прокомментировал данные СМИ о переброске наемников из Афганистана в окрестности Триполи.



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