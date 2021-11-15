Бизнес попросил не поддерживать законопроект о культнаследии

Бизнес-объединение "Опора России" попросила вице-премьера Марата Хуснуллина не поддерживать изменения в федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". В организации указали на возможные риски для строительной отрасли.

Разработанный Минкультом законопроект предусматривает "изменение принципа определения территорий, в отношении которых будет проводиться историко-культурная экспертиза". Она будет проводиться на всех территориях, кроме "определенных исключениями", критерии которых будет определить правительство, что это "фактически вводит необходимость повсеместного проведения экспертизы и устанавливает дополнительные административные барьеры для хозяйственной деятельности", – говорится в письме президента "Опоры России" Александра Калинина.

Бизнес-объединение предлагает провести общественные обсуждения и принять проект постановления, который устанавливает критерии определения границ территорий, на которых могут находиться объекты археологического наследия. Критерии границ будет устанавливать правительство.

В организации полагают, что процесс проведения историко-культурных экспертиз, объем работ, их ценообразование непрозрачны. Утвержденное в 2009 году постановлением правительства положение о государственной историко-культурной экспертизе содержит завышенные требования экспертам – это сужает перечень участников процедуры, сказано в письме, оказавшегося в распоряжении газеты "Известия".

"Опора России" считает, что предложенный Минкультом законопроект содержит критические риски для строительной отрасли и противоречит работе по упрощению выдачи разрешений. Принятие документа создаст дополнительные административные барьеры, которые усложнят разрешительные процедуры в строительстве и увеличат сроки и цену работ, полагают в бизнес-объединении.