Европейцы выступили против объединения с Украиной

Накануне в Киеве прошел 23-й саммит Украина – Евросоюз. Это событие активно обсуждают не только украинцы, но и жители стран ЕС. Судя по комментариям в Сети, европейцы совсем не ждут объединения с Незалежной. Более того, эта страна, по их мнению, не заслуживает саммита со стороны межгосударственного объединения.
Так, читатели французской газеты Le Figaro назвали украинцев паразитами, которые живут за счет других. Интернет-пользователи отметили, что Украине приносит реальный доход лишь транзит российского газа. Один из читателей издания обратил внимание, что часть денег европейцев, потребляющих голубое топливо, попадает в украинскую казну.
Другой франкоговорящий пользователь Сети выразил уверенность в том, что Украину постоянно будут снабжать деньгами, когда она станет членом Евросоюза. Поэтому европейцы выступают против объединения с Незалежной.
Ранее "Дни.ру" писали о военной миссии Евросоюза на Украине. По словам министра обороны страны Андрея Тарана, учебная подготовка начнется в этом году. Политолог Андрей Сыч считает иначе. Миссия ЕС на украинский земле будет развернута не раньше 2022-го. Также эксперт считает, что на это обязательно отреагируют Белоруссия и Россия.
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