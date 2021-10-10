Бывший депутат Евгений Червоненко считает, что страну ждет трагедия.

Эксперт полагает, что не за горами то время, когда прокачка русского газа по ГТС Украины завершится. Он расписал безрадостный для Незалежной сценарий: либо просить помощи у россиян, либо идти на коррупционные схемы.



Экс-министр транспорта и связи Украины отметил, что трагедия случится из-за ошибки Киева. Он объяснил, что газопровод устроен так, что если в трубе нет газа, то его не смогут поставлять во все точки страны.

По словам Червоненко, его строили как основной канал поставок энергоносителей в Европу. Для постоянной работы ему необходимо определенное количество газа.

Ранее экс-депутат Рады заявил, что президент Украины Владимир Зеленский имел возможность наладить отношения с российским лидером Владимиром Путиным, но упустил этот шанс. Он считает, что глава Незалежной мог проявить человеческую сторону своей личности для достижения нужного результата.

По мнению политика, Владимиру Зеленскому следовало позвонить коллеге и поздравить с днем рождения. Червоненко полагает, что такие жесты способны примирить даже заклятых врагов.

