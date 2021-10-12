Борис Рожин: России нельзя отступать из Мали

Развивающееся сотрудничество России со странами Африки стало большой неожиданностью для Запада. Договоренности Мали с российской "ЧВК Вагнера" столкнулись с жесткой критикой со стороны Франции. Несмотря на противодействие Парижа, Москве следует не отступаться от выбранного курса, уверен военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра "CIGR" Борис Рожин.



прочитано 85 раз