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Политика
Борис Рожин: России нельзя отступать из Мали

Борис Рожин: России нельзя отступать из Мали

Развивающееся сотрудничество России со странами Африки стало большой неожиданностью для Запада. Договоренности Мали с российской "ЧВК Вагнера" столкнулись с жесткой критикой со стороны Франции. Несмотря на противодействие Парижа, Москве следует не отступаться от выбранного курса, уверен военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра "CIGR" Борис Рожин.
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Наша страна за долгие годы заработала в Африке авторитет надежного союзника, который способен помочь в критической ситуации. Поэтому отказ от сотрудничества с африканцами может быть расценен как слабость.

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"Если Россия откажется от сотрудничества с Мали, то другие африканские страны будут уже с недоверием относиться к сотрудничеству с русскими. Правительства зададутся вопросом о целесообразности сотрудничества с таким партнером.

Если утратим позиции в одной стране, то пойдут «круги по воде», которые ослабят возможности вести дела в других странах континента. Когда демонстрируется сила, как это происходит в ЦАР, военно-политический престиж растет. России следует придерживаться политики разумной силы, основывающейся на принципе: мы ни на кого не нападаем, нам не нужна чужая территория, но мы отстаиваем свои интересы", – объяснил Рожин.

Проблемы могут возникнуть даже за пределами Африки – во всех "болевых точках" России, таких, как республики Донбасса, Крым, Сирия.

Эксперт подчеркнул, что отступать нет смысла, поскольку в современном мире следует говорить с позиции силы. Россия закрепляется в Африке через ЦАР и Мали, поэтому Франции следует разговаривать с Россией с учетом современных реалий. Парижу следует отказаться от идеологизированного подхода и приступить к практической политике в отношениях с Москвой.

"Франция до недавнего времени не сталкивалась с конкуренцией в Африке. Сейчас она в силу своей слабости не в состоянии поддерживать позиции. Это произошло в ЦАР и сейчас происходит в Мали.

Миротворческая миссия Франции занималась не борьбой с террористами, а обеспечение интересов Парижа. Россия же предлагает поддержку в виде поставок военной техники и российских специалистов.

На примере ЦАР все видят, что эта схема работает. Другие страны также проявляют интерес к России. Это способствует восстановлению влияния Москвы на Черном континенте", – резюмировал эксперт.

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Фото: Miguel Pena / Planetpix / www.globallookpress.com
Автор: 12 октября 2021, 19:13

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