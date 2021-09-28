Песков: в работе российских ЧВК нет ничего, противоречащего законодательству

На днях глава МИД России Сергей Лавров объявил на пресс-конференции, что власти Мали обратились за помощью к российской частной военной компании. По сообщению ряда изданий, работа российской "ЧВК Вагнера" в африканской республике идет уже несколько недель.
Бамако пригласил российских специалистов для организации защиты страны от банд запрещенных в России террористических группировок "Аль-Каида" и ИГ* (запрещенная в России террористическая организация).
* Организация запрещена на территории РФ
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