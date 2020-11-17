Политолог: В Молдавии готовят ультиматум российским миротворцам

На выборах президента Молдавии победила гражданка Румынии Майя Санду. Политолог Дмитрий Киселев считает, что политик намерена покончить с российским присутствием в Приднестровье.



Победившую на выборах Санду Киселев назвал жестким политиком. По его мнению, Кишинев в скором времени предъявит Москве ряд ультимативных требований.



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"В том числе замена миротворческого контингента на Днестре на миротворцев с международным мандатом от ОБСЕ или ООН", – заявил политолог.

Санду участвовала в президентских выборах в 2016 году. Тогда она уступила нынешнему главе государства Игорю Додону.

В 2020 году против него сыграла эпидемия коронавируса и сокращение доходов населения, считает Киселев. Но главная причина поражения Додона – неспособность выполнить обещания, сказал эксперт в интервью "Московскому комсомольцу".

Второй тур выборов президента Молдавии состоялся 15 ноября. Майя Санду набрала более 57% голосов. Игорь Додон – 42%.

Действующий президент не признал поражения. Он пообещал оспорить итоги выборов в суде. Додон обвинил оппонентов в подтасовках и фальсификациях.

Он указал на попытки помешать голосовать жителям Приднестровья и покупку голосов избирателей. Кроме того, президент обвинил европейских лидеров в попытках вмешаться в президентские выборы в Молдавии.

Напомним, что в 2016 году Майя Санду признала наличие у нее румынского гражданства. По словам политика, она не видит в этом никакой проблемы.