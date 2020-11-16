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Политика
Политика Молдавии при новом президенте станет антироссийской – эксперт

Политика Молдавии при новом президенте станет антироссийской – эксперт

Фото: Gabriel Petrescu/Xinhua/www.globallookpress.com
Победу на президентских выборах в Молдавии одержала Майа Санду. Как изменится политика республики в отношении России, рассказал эксперт Богдан Безпалько.
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В минувшее воскресенье, 15 ноября, в Молдавии прошел второй тур голосования. По данным Центризбиркома, бывшего премьер-министра страны Майу Санду поддержали 56% избирателей. Действующий президент Игорь Додон набрал 43% голосов.

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Эксперт описывают Санду как прозападного политика. С ее приходом к власти политика Молдавии как некрупного и зависимого государства перестроится на антироссийские рельсы, заявил политолог Богдан Безпалько в интервью РИА Новости.

Изменения коснутся области языка, гуманитарной политики, а также Приднестровья и проектов мирного решения конфликта, которые базировались на плане Дмитрия Козака. Эксперт допустил, что Санду будет настаивать на том, чтобы территория вошла в состав Молдавии.

Вступление экс-премьер-министра в должность президента также повлияет и на экономические отношения Молдавии и России. Возможно, претерпит изменения режим для молдавских товаров или режим нахождения молдавских рабочих на территории России.

"С другой стороны, это будет честная политика в отношении России", – выразил мнение Безпалько.

Эксперт обратил внимание на то, что несмотря на то что некоторые крупные молдавские политики называли себя пророссийскими, к улучшению отношений двух стран это не привело. Их позиция заключалась в получении льгот со стороны России в экономической сфере, заключил политолог.

Автор: 16 ноября 2020, 10:20 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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