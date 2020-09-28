Путин провел переговоры с президентом Молдавии по видеосвязи

Президент России Владимир Путин провел встречу в формате видеоконференции со своим молдавским коллегой Игорем Додоном, передает Пятый канал. во время переговоров российский лидер озвучил решение о выделении полумиллиарда рублей гуманитарной помощи для поддержки сельскохозяйственных производителей Молдавии, которые пострадали от засухи.
Также Владимир Путин лично встретился с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Их переговоры прошли в Сочи.
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