Украинский президент Владимир Зеленский оскорбил немецкое правительство, хотя Германия "сделала для него все". Об этом изданию Spiegel заявил немецкий политик лидер фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених.
По мнению немца, это стало ясно из разговора Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом, к котором лидер Незалежной не поддержал канцлера ФРГ. В частности, украинский президент заметил, что Меркель мало делает для Украины, в отличии от США.
"Это оскорбительно со стороны президента Украины, – говорит Мютцених. – В первую очередь именно канцлер Германии и бывший тогда министром иностранных дел Штайнмайер сделали всё для того, чтобы регион не превратился в очаг военного конфликта".
Сейчас, как отмечает издание, украинский посол в ФРГ пытается сгладить, что называется, углы и доказывает, что Зеленский на самом деле "ценит личное участие Ангелы Меркель".
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