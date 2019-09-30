Не оправдавшего надежд Зеленского унизили в прямом эфире

С резкой критикой на главу государства обрушился украинский шоумен Антон Мухарский. В передаче на львовском телеканале "НТА" ведущая напомнила о громком заявлении актера, в котором тот сравнивает тогда еще кандидата Зеленского с Колобком и Буратино.
"А что? Инфантильные дебилы проголосуют", – процитировали слова Мухарского. Шоумен от заявления не отказался, добавив, что произошло так, как он предсказывал.
"Инфантильные дебилы проголосовали. Подтверждаю свою мысль", – сказал он.
Идущих в политику артистов, включая Зеленского, Мухарский назвал профессиональными лицедеями, манипулирующими общественным сознанием. Актер признался, что его не оставляет впечатление, что нынешний глава государства не руководит страной, а играет роль.
"Когда я слышу голос нашего президента, складывается впечатление, что он не своим специфическим голосом проговаривает слова в большинстве своем кем-то написанные", – отметил Мухарский.
Если «Россия ведёт войну против Украины в центре Европы», то Зеленский должен ввести военное положение и объявить войну России. Ни о каком Нормандском формате после этого и речи быть не может. А если Зеленский НЕ объявляет войну, то значит он лжёт с трибуны Ген.Ассамблеи ООН pic.twitter.com/G3fppB6fMq— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) September 26, 2019
С момента инаугурации Владимира Зеленского прошло почти полгода, но президент так и не выполнил обещанного. Война в Донбассе продолжается, олигархи делят сферы влияния, а простые украицы с ужасом ждут новых платежек за коммунальные услуги.
Вместо реальных дел Зеленский занимается самопиаром, возмущаются эксперты. Они предупреждают: если президент не начнет выполнять обещания, его рейтинг начнет падать уже этой зимой.
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