Подставившему Зеленского соратнику дали шанс в России

Новый глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко, назначенный президентом страны Владимиром Зеленским, успел несколько раз подставить своего патрона. Он отличился весьма агрессивными высказываниями, которые явно не способствовали поиску взаимопонимания между Москвой и Киевом.

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