Подставившему Зеленского соратнику дали шанс в России

Ситуация с антироссийскими скандальными заявлениями главы украинской дипломатии зашла так далеко, что бывший депутат Верховной рады Анна Герман назвала назначение Вадима Пристайко на этот пост одной из самых заметных ошибок, которые допустил Владимир Зеленский в отношениях с Россией. Дескать, с таким министром Москва точно не захочет вступать в диалог.
Впрочем, в России на ситуацию смотрят не столь однозначно. Дипломат может как действительно уничтожить все попытки Владимира Зеленского наладить отношения со своим восточным соседом, так и оказаться полезным в этом вопросе.
"Иногда один человек, которому полностью дается вся возможность маневра, может либо выстроить нормальные отношения, либо их окончательно разрушить. Один человек подчас может принести как и много пользы, так и много вреда", – цитирует RT члена комитета Совета Федерации по международным делам Ольгу Тимофееву.
Сенатор добавила, что Анна Герман является одним из крупных функционеров Партии регионов. К ее словам необходимо прислушиваться, понимая и то, что она знает багаж многих украинских политических деятелей, однако, вместе с этим, давно успела сложить о них собственное устойчивое мнение.
Знакомлюсь с биографиями новых министров Украины. Удивляюсь. Так, глава МИДа Пристайко всю жизнь на госслужбе, ни разу не бизнесмен. Вместе с женой (тоже скромной госслужащей) задекларировали 5 квартир в Киеве. Причем 3 из них купили уже после майдана-2014. Уметь надо, чо там...— Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) August 30, 2019
Впрочем, сама Анна Герман полагала, что назначение такого человека на должность министра иностранных дел Украины говорит скорее о том, что у команды Владимира Зеленского просто нет четкой стратегии. Сторонники действующего украинского лидера, добавила она, не знают, куда им вести страну.
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