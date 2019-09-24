Мечтающего о деньгах Зеленского жестко осадили

Окружение Владимира Зеленского предсказывает Украине стремительный
экономический рост уже в скором времени. Однако инвесторы хорошо знают о
реальной ситуации в стране и не хотят вкладывать в нее деньги.
Одной из главных проблем политолог Сергей Быков назвал отсутствие гарантий прав собственности. "Их вообще нет", – сказал эксперт на пресс-конференции в Киеве.
По его словам, в стране процветает рейдерство. "Вы можете поднять предприятие, а потом узнать, что судья Харьковского или Ивано-Франковского суда одобрила решение про смену регистрации", - посетовал аналитик.
Больших усилий для рейдерского захвата предприятий в современной Украине не требуется, рассказал Быков. "Просто подвожу документы, показываю нотариусу, и он меняет собственника этих угодий, этих предприятий, директоров этих предприятий", – пояснил эксперт.
Владимир Зеленский в рамках визита в США провел встречу с украинской диаспорой.— Роман Рябчук (@ryabtchuk_roman) September 24, 2019
Президент Украинского конгрессного комитета Америки Андрей Футей сообщил, что община с удовольствием отметила тот факт, что "Зеленский приехал на встречу с диаспорой в первую очередь сразу с самолета" pic.twitter.com/RxZddKMTQC
Ранее Владимир Зеленский пообещал украинцам и иностранцам создать в стране рынок свободной земли. Предполагается, что с молотка пойдут десятки миллионов гектаров плодородных черноземов. Реформа начнется в конце текущего года, когда Верховная рада одобрит соответствующий закон.
Инициативу Зеленского эксперты и ряд политических сил воспринимают неоднозначно. Они опасаются, что распродажа земельных угодий приведет к уничтожению крестьянства и поставит страну в еще большую зависимость от Запада. При этом вырученные от продажи средства Киев наверняка пустит на погашение займов МВФ, а не вложит в реальную экономику.
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