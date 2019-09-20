Киев нелепо оправдался за позорный провал на переговорах

Поступающие с территории Донбасса последние новости показывают, что Киев, судя по всему, не отказался от своей агрессивной политики. Неготовность к мирному процессу украинской стороны показал и срыв переговоров контактной группы в Минске. Однако на этот счет у чиновников на Украине нашлись нелепые оправдания.

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