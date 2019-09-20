Встреча контактной группы в Минске нужна была для того, чтобы Украина официально и документально согласилась с формулой Штайнмайера. Этого, однако, не произошло.
"В Минске трехсторонняя контактная группа действительно выполнила указание "нормандской четверки" о письменном согласовании текста этой формулы. Они действительно должны были это сделать, но возникло техническое недоразумение в самой трехсторонней контактной группе", – цитирует RT министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.
Чиновник добавил, что украинский представитель "выразил определенные замечания" относительно самой формулы. Они, по словам дипломата, могут быть обработаны позже. Более того, сам текст соглашения, подписание которого от Украины ожидает международное сообщество, может быть скорректирован.
Порошенко: Я лично сел и писал текст Минских соглашений.— GаSy���� (@galinavo1) September 13, 2019
В том числе и пункт 9, согласно которому контроль над границей восстанавливается ПОСЛЕ проведения местных выборов.
А виноват Зеленский и Штайнмайер.
Onyshenko
Напомним, 18 сентября в Минске состоялось заседание контактной группы. Ожидалось, что во время этих переговоров будет подписана формула Штайнмайера. Однако этот процесс был сорван украинской стороной.
В Кремле отметили, что позиция Украины демонстрирует, что до саммита в нормандском формате, где произойдет встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского, необходимо проделать большую подготовительную работу. Указывают на это и последние новости Донбасса. Из региона продолжают поступать сообщения о провокациях со стороны подконтрольных Киеву силовиков.
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