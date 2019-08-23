"Посадят": припертого к стенке Порошенко бросили в беде

Бывший президент Украины, против которого заведено более 10 уголовных дел, рискует остаться один. От политика постепенно отворачиваются бывшие соратники и коллеги. Теперь об уходе с принадлежащего Порошенко телеканала "Прямой" объявил журналист Евгений Киселев.



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