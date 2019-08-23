В эфире своей авторской программы "Итоги" он
заявил, что оставляет телевидение для написания мемуаров и "других
проектов". "В том числе, начать писать большую книгу, работать над
которой я давно уже задумал, но эта работа трудно совмещается с ежедневной
работой на информационном канале", – сказал журналист.
По мнению украинского блогера Максима Бужанского, избранного депутатом Верховной рады, уход Киселева – плохой знак для Порошенко. "Петр Алексеевич, еще немного, и вы останетесь один", – написал он в своем блоге.
С блогером согласен журналист Александр Дубинский. По его мнению, уход Киселева с канала Порошенко намекает, что бывшего президента все-таки посадят.
С каждым днем ситуация для бывшего главы государства ухудшается. Против Порошенко и его окружения возбуждено более 10 уголовных дел. Его обвиняют в узурпации власти, отмывании преступных доходов, давлении на суд. Но это не предел: как отметил депутат Верховной рады Антон Геращенко, против экс-президента могут возбудить сотни и даже тысячи уголовных дел.
«Ничто так не пугает Россию, как наши единство и решительность», - заявил украинский кондитер Порошенко.— Радио Стыдоба (@RadioStydoba) August 18, 2019
Разжег гражданскую войну до невероятной жестокости. С треском провалил выборы президента. С ещё бОльшим треском провалил выборы в Раду.
Авторитетный специалист по «единству».
Несмотря на то, что партия Порошенко "Европейская солидарность" получила места в новом составе Верховной рады, парламентарий посоветовал бывшему главе государства не принимать депутатский мандат. По словам Геращенко, депутатская неприкосновенность экс-президента не защитит - когда настанет время, ему придется отвечать за свои дела.
Ранее появились сообщения, что Порошенко покинул Украину и отправился на отдых в Норвегию. Это уже второй продолжительный зарубежный визит бывшего президента за последние пару месяцев.
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