Обманщик Порошенко попался на чудовищной махинации

Томос об автокефалии украинской православной церкви, получения которого добился бывший глава государства Петр Порошенко, оказался грандиозной аферой. По словам экс-губернатора Луганской и Закарпатской областей Геннадия Москаля, экс-президент обманул верующих.



Чиновник напомнил, что Петр Порошенко обещал создать поместную церковь, и люди ему поверили. "Нам же никто не говорил, что мы получим митрополию от Константинополя. А получили то, что и свечи, и иконы должны покупать", – сказал Геннадий Москаль в эфире телеканала ZIK.



По его мнению, афера Порошенко с "единой и независимой" украинской церковью – неудачная политтехнология с прицелом на президентские выборы. Вместо единения всех верующих произошел еще больший раскол в обществе, уверен бывший губернатор Луганской области.

Православная церковь Украины (ПЦУ) была создана в декабре 2018 года. Через месяц новая структура получила от Константинополя томос об автокефалии. Московская патриархия и ряд других православных церквей не признали раскольников.

♠️ Порошенко после допроса забросали яйцами. Хохлы! Как можно осуждать человека, "победившего" 5 раз Россию, создавшего самую "сильную" армию в Европе, давшему вам томос и безвизовый режим? Какая чёрная неблагодарность! ✍️ pic.twitter.com/0G2St5NO11 — ���� FILIN AMVROSIY (@FilinAmvrosiy) August 12, 2019

Более того, спустя несколько месяцев противоречия начались в рядах ПЦУ. Причиной стало поражение Порошенко на президентских выборах. Глава так называемого Киевского патриархата Филарет отверг томос, отказался подчиняться руководству ПЦУ и попросил помощи у нового президента Владимира Зеленского.

Эксперты отмечают, что конфликты вокруг ПЦУ связаны с банальной борьбой за власть. Филарет изначально был активным сторонником новой церкви. Не получив в ней роли, на которую рассчитывал, 90-летний раскольник стал активно критиковать новую структуру.