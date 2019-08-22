Оскорбленный Порошенко объявил войну Зеленскому

На прошедших в июле парламентских выборах партия Порошенко
"Европейская солидарность" заручилась поддержкой около 9% избирателей
и получила чуть больше 20 кресел в Верховной раде. До последнего эксперты
гадали: решится ли экс-президент принять депутатский мандат.
Не секрет, что Порошенко серьезно раздражает новую украинскую власть. Против бывшего президента и его сторонников возбуждено более десяти уголовных дел.
Наблюдатели полагают, что таким образом Порошенко предостерегают от дальнейшего занятия политикой. Послушается – уголовные дела рассыплются сами собой. В противном случае им дадут ход с крайне печальными последствиями для экс-президента и его команды.
По всей видимости, атака оппонентов Порошенко не напугала: бывший глава государства все-таки решил идти в Верховную раду. "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники сообщает, что лидер "Европейской солидарности" намерен войти в комитет парламента по внешней политике.
Появление Порошенко в Верховной раде, где он, очевидно, надеется играть роль главного оппозиционера, может вызвать серьезное раздражение у Владимира Зеленского и его сторонников. Тем более, новый президент уже несколько месяцев занят чисткой рядов бывшего главы государства и их удалением из власти.
Зеленский, пытающийся приравнять «голодомор» к Холокосту выглядит даже омерзительнее Порошенко.— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) August 19, 2019
Вполне недвусмысленно прозвучало и заявление депутата Верховной рады Антона Геращенко, который посоветовал Порошенко не принимать депутатский мандат. По его словам, против бывшего президента могут завести "сотни, а то и тысячи уголовных дел".
Таким образом, несмотря на поражение на президентских выборах, неубедительный результат по итогам парламентского голосования и множество уголовных дел, Порошенко явно намерен дать бой Зеленскому. В новом политическом сезоне бывший президент надеется играть одну из первых скрипок и объявляет войну действующей власти.
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