Оскорбленный Порошенко объявил войну Зеленскому

За прошедшие несколько месяцев бывший президент Украины Петр Порошенко получил несколько пощечин от новой власти. Но сдаваться политик не намерен. Несмотря на предупреждение о новых уголовных делах, экс-лидер Незалежной намерен стать депутатом Верховной рады. Президент Владимир Зеленский вряд ли оставит без ответа столь смелое решение бывшего главы государства.



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