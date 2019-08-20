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Политика

Сядет надолго: неудачника Порошенко "отправили" за решетку

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Экс-президенту Украины Петру Порошенко не удастся уйти от правосудия. Против политика могут возбудить сотни, если не тысячи уголовных разбирательств, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко. Скрыться у бывшего лидера Незалежной не получится. 
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На недавних выборах в парламент партия Порошенко сумела получить некоторое количество мандатов. Таким образом, бывший глава государства перемещается из президентского в депутатское кресло. Но парламентская неприкосновенность не спасет бывшего президента от уголовного преследования, заявил Геращенко в эфире интернет-канала Politeka.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины

Он порекомендовал Порошенко не принимать депутатский мандат, потому как он все равно его лишится, когда настанет время отвечать по закону. "Взятие им депутатских полномочий позволит осложнить ему же самому жизнь", – полагает Геращенко.

Парламентарий не стал гадать, по каким из уголовных дел Порошенко имеет шансы получить реальный срок. Геращенко не исключил, что против бывшего главы государства могут начать еще не одно разбирательство. "Дел может быть сотни, тысячи – любой гражданин может обратиться с требованием зарегистрировать дело на бывшего президента", – заключил Геращенко.

Сейчас против Порошенко и его соратников возбуждено более десяти уголовных дел. Экс-президента подозревают в отмывании преступных доходов, коррупции, давлении на судебную систему и других преступлениях.

Избежать уголовной ответственности Порошенко не сможет, уверен бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его мнению, политика могут объявить в международный розыск по линии Интерпола. В этом случае спрятаться у него уже не получится.

Автор: 20 августа 2019, 15:58
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Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Укранизация это предательство, подлость, зависть, злоба, злорадство, холуйство, бандеризация, дерусификация, дебилизация
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Не посадят ПОРОШЕНКУ никогда потому, что это УКРАИНА - самая коррумпированная страна в мире, в которой подавляющее большенство населения ДЕБИЛЫ.
Этот <цензура> откупится, в СМИ, которые 100% принадлежат только УКРООЛИГАРХАМ, скажут, что ПОРОШЕНКО не виноват и его оклеветали, и дебильное население в это поверит.

А что украинизация?
Расколотая нация
В мозгах дебилизация
Промывка - трансформация
Везде бандеризация
И де русификация
Всех русских депортация
И де коммунизация
В итоге ликвидация

А что бандеризация?
Насильно русский запретить
В умах дебилизация
В хохлов всех русских превратить
Их оскотинить, затравить
А несогласных замочить

Слава Украине - бандеровские вопли
Хохлы визжат до хрипоты
И из ушей их брызжут сопли
Противно всем до тошноты

Слава Украине внушают насильно
Бандеровское приветствие
Оно Хаиль Гитлер равносильно
Полное соответствие

Хаиль Гитлер - Слава Украине
И флаг страны - Флаг дауна
А герб ошибка, ну кретины
Бандеровцы - майдауны

Георгиевскую ленту, Серп и Молот
Хохлы запрещают надевать
У них на руках ЭС ЭС наколот
Готовы за них они убивать
Но будет возмездие! Ё Б В А Ш У МАТЬ!

Вот главные черты хохла
Предательство, злорадство, злоба
Упоротость как у осла
И подлость, зависть у укропа
Поршивая душа холопа

Вот Украину не спасла
С Европой ассоциация
Морковка висит у морды осла
Телега скрипит и вся прогнила
Морковка для них мотивация

Хохол! Разуй свои глаза!
Отбрось свою упоротость!
Ведь Крым - Россия, скажи да!
Продлишь себе ты молодость
1

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