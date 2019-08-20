Экс-президенту Украины Петру Порошенко не удастся уйти от правосудия. Против политика могут возбудить сотни, если не тысячи уголовных разбирательств, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко. Скрыться у бывшего лидера Незалежной не получится.



На недавних выборах в парламент партия Порошенко сумела получить некоторое количество мандатов. Таким образом, бывший глава государства перемещается из президентского в депутатское кресло. Но парламентская неприкосновенность не спасет бывшего президента от уголовного преследования, заявил Геращенко в эфире интернет-канала Politeka.



Он порекомендовал Порошенко не принимать депутатский мандат, потому как он все равно его лишится, когда настанет время отвечать по закону. "Взятие им депутатских полномочий позволит осложнить ему же самому жизнь", – полагает Геращенко.

Парламентарий не стал гадать, по каким из уголовных дел Порошенко имеет шансы получить реальный срок. Геращенко не исключил, что против бывшего главы государства могут начать еще не одно разбирательство. "Дел может быть сотни, тысячи – любой гражданин может обратиться с требованием зарегистрировать дело на бывшего президента", – заключил Геращенко.

«Ничто так не пугает Россию, как наши единство и решительность», - заявил украинский кондитер Порошенко.

Разжег гражданскую войну до невероятной жестокости. С треском провалил выборы президента. С ещё бОльшим треском провалил выборы в Раду.

Авторитетный специалист по «единству». — Радио Стыдоба (@RadioStydoba) August 18, 2019

Сейчас против Порошенко и его соратников возбуждено более десяти уголовных дел. Экс-президента подозревают в отмывании преступных доходов, коррупции, давлении на судебную систему и других преступлениях.

Избежать уголовной ответственности Порошенко не сможет, уверен бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его мнению, политика могут объявить в международный розыск по линии Интерпола. В этом случае спрятаться у него уже не получится.