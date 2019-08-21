Трусливый Порошенко покинул Украину после сообщений об аресте

Над бывшим президентом Украины сгущаются тучи. Недавно он давал показания по уголовному делу о неуплате налогов. Эксперты заговорили о скором аресте политика. Вероятно, Порошенко решил, что оставаться на родине ему опасно и счел правильным покинуть страну.



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