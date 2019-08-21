Трусливый Порошенко покинул Украину после сообщений об аресте

Петр Порошенко вместе с семьей вылетел из Киева на отдых в город Олесунн в Норвегии. Это место считается одним из центров рыболовного туризма.
Как отмечает агентство "Украинские новости" со ссылкой на источники, бывший глава государства прибыл в скандинавскую страну еще 18 августа чартерным рейсом. По словам журналистов, Порошенко видели сразу после приземления в аэропорту. Других подробностей не приводится.
За несколько дней до этого Порошенко ходил на допрос в Государственное бюро расследований. Бывшего президента обвиняют в неуплате налогов при покупке телеканала "Прямой".
Всего против политика и его окружения возбуждено более десяти уголовных дел. Его подозревают в преступном отмывании денег, узурпации власти, давлении на судебную систему. Расследование ведется по инициативе бывшего замглавы администрации Виктора Януковича Андрея Портнова.
#Порошенко выставил своего сына Михаила под #ГБР кричать кричалки в свою поддержку. Это, конечно, просто ад какой-то.— Елена Лукаш (@Lukash_EL) August 12, 2019
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Последнее время Порошенко стал все чаще бывать в заграничных поездках. Крайний зарубежный вояж он совершил несколько недель назад. Тогда бывший президент и его семья отказались от государственной охраны и вылетели в южном направлении. У Аравийского полуострова их след затерялся.
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