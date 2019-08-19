Покинувший Минск Лукашенко объявил об отставке

На днях Александр Лукашенко совершил поездку в Минскую область. Вместе
с чиновниками белорусский лидер проверил состояние сельского хозяйства. Глава региона Анатолий Исаченко рассказал президенту о борьбе с сорняками.
Чиновник похвастался: благодаря закупке специального средства напрямую у производителей удалось сэкономить дополнительные бюджетные средства. От услышанного Лукашенко остался не в восторге. Президент обратился к руководителю комитета госконтроля Леониду Анфимову: "Это твоя работа!"
Он поручил Анфимову проверить факты переплаты в регионах и призвал поскорее разобраться с посредниками. "Вы, наверное, до выборов тянете. Наверное, собрались с Румасом (премьер-министр Белоруссии Сергей Румас. – Прим. ред.) уходить. Так не надо тянуть – уходите сейчас!" – цитирует Лукашенко интернет-портал UDF.by.
О скорой отставке Румаса поговаривают не первый месяц. В 2018 году Лукашенко возлагал большие надежды на его правительство, но, судя по всему, разочаровался.
Недавно Батька распек чиновников за резкий падеж скота. В ходе рабочего визита в Гомельскую область Лукашенко объявил, что страна недосчиталась 85 тысяч голов. "Еще раз повторяю для правительства и на будущее: за падеж скота сядете в тюрьму!" – возмутился президент.
Ранее в Telegram-каналах прошла информация о том, что Лукашенко может отправить Румаса в отставку после парламентских выборов, которые состоятся осенью этого года. Его преемником прочат министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея. В экспертной среде он имеет репутацию сторонника сближения с Западом.
Популярные темы форума
Библия — главная книга или завиральные истории?
Мужчина стрелец
Сын позор семьи
Я очень люблю музыку
ЯЗЫЧНИКИ ЭТО КТО????
Выйти замуж на мусульманина
Ищу человека!...
Сбила собаку
Свидетели Иеговы
Почему муж отдаёт все деньги жене?