До смерти напуганный Лукашенко пошел на крайние меры

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Военный переворот в Киеве: объявлено об отстранении Зеленского от власти
Жена об уходе Якубовича к другой: Я не виню никого
Сделано заявление об убийстве сбежавшего Порошенко
"Мерзкая гнида": Глюк'oZa заявила о лютой ненависти
"Отъела": Водонаева без трусов удивила раздавшимися формами
партнеры
Суббота 17 августа
Лента новостей
09:50
В Сочи готовятся к эвакуации жителей из-за мощных ливней
08:23
"Меня все во мне устраивает": взбешенная Рудковская заткнула критиков
06:17
Скандал участников "Дома-2" принял неожиданный поворот
04:33
Актриса с декольте до пупа явилась на премьеру комедии
02:36
Ученые назвали дату конца света
00:11
Анджелина Джоли лишает детей главных радостей
21:58
"Брак в рамках пиар-акции": расчетливую Собчак вывели на чистую воду
21:40
Знаменитая писательница скончалась в возрасте 90 лет
21:20
"Нереально космическая": Темникова предстала в новом образе
21:00
В Петербурге неизвестный устроил стрельбу
20:58
Орбакайте устроили выволочку из-за снимков с полуголой дочерью
20:35
"Худая, как селедка": новое фото Гагариной вызвало шок
20:21
"ЕР" обсудит с Минздравом и благготворительными фондами вопрос обеспечения лекарствами
20:10
Проливные дожди затопили улицы и дома на Дальнем Востоке (видео)
19:48
Один человек погиб: в Башкирии случилось серьезное ДТП
19:29
Рудковская устроила жаркие танцы после похорон Вербер
19:26
"Ночевала на вокзале": Пересильд в откровенном наряде подвергла себя опасности
19:11
"Просто копия": дочь Климовой покорила россиян
19:02
Эликсир бессмертия для правящей элиты: Малахов обнародовал секретные документы
18:56
В центре Москвы загорелся ресторан
18:27
"В ЗАГСе через час!": Семенович из клиники уводят под венец
18:14
В Удмуртии водитель сбил ребенка и скрылся с места аварии
18:03
"Поиграется и бросит": отношения Собчак и Богомолова похоронили
17:49
"Давайте без трусов": популярный артист об интимном снимке с Тарасовой
17:40
В Минтруде предложили повысить минимальную зарплату
17:21
В Новгороде отец проломил череп маленькому ребенку
17:04
"Они медленно меня сжирали": звезда "Дома-2" рассказала о жизни на проекте
16:48
В Подмосковье иностранец избил женщину и угнал ее автомобиль
16:46
"Пора было остановиться": известный певец хорошенько приложил Киркорова
16:29
"Вдохновительница": подтянутая фигура Канделаки вызвала восхищение
16:23
Вылетевший в Уфу самолет совершил экстренную посадку из-за птиц
16:13
Российские звезды выйдут на красную дорожку первого международного молодежного Art-фестиваля Star Wings
16:12
Путин наградил летчиков-героев
16:03
Принцесса Нидерландов умерла после продолжительной болезни
15:46
Новые подробности о состоянии прооперированного Джигарханяна
15:25
Двое детей пострадали: в Башкирии столкнулись грузовик и мопед
15:23
В Сети появилось видео испытаний уникального российского самолета
14:59
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 августа 2019 года
14:52
46-летняя Наташа Королева готова к рождению ребенка
14:50
Родившая для себя Пересильд высказалась о свадьбе
14:41
Умер культовый российский композитор
14:33
Мусорное будущее человечества
14:22
Россияне массово отказываются от вредных привычек
13:54
Известный автогонщик попал в авиакатастрофу
13:36
Актриса Юлия Высоцкая объявила об уходе
13:36
Балет "Лебединое озеро" в Москве: "Дни.ру" дарят билеты
13:31
Под завалами люди: в Ленинградской области рухнул завод
13:12
Названа возможная причина отравления людей под Ульяновском
12:47
Активисты МГЕР на митинге КПРФ в Иркутске вступились за пострадавших от паводка
12:35
Дочь назвала мертвого Эдуарда Успенского психопатом
12:22
Пьяные вусмерть уголовники устроили бойню в поезде
12:09
Пригожин раскрыл тайну последнего разговора с Цоем
11:46
Отец дерзко отреагировал на шумиху вокруг памятника Началовой
11:34
В Москве выбрали "Миссис Россия 2019"
11:32
"Блокадницу" Бузову окунули в грязь после нелепейших оправданий
11:06
Знаменитый ученый скончался в своем доме
10:43
Страдающим аэрофобией людям дали дельный совет
10:26
"Какой красавец": дочь показала неузнаваемого Евгения Осина после смерти
10:08
"Вот это арбузы!": Водонаева продемонстрировала свои прелести
10:03
Совет на выходные
09:42
Главные события Москвы
09:29
Маски и наручники: Тарасов подробно рассказал об интиме с Костенко
09:22
Сдавшая позиции Маркл опустилась ниже плинтуса
09:17
Под Москвой ребенок застрял в уличном тренажере
08:52
Увидеть разбившуюся Волочкову приехала красавица-дочь
08:16
Морщины и пышные усы хитреца Лукашенко изобразили голой грудью
08:13
Малахов спустя 17 лет разворошил громкое дело об убийстве Круга
08:01
"Ты ничего не можешь!": Рапунцель бросила Яббарова ради нового ухажера
06:18
Интимные кадры с участием известной певицы и ее возлюбленного появились в Сети
04:08
Маркл завидовала Миддлтон еще до встречи с будущим мужем
02:02
Дочь Пугачевой и Галкина назвала брата "королем России"
00:23
"Герои": два красавца в форме растопили сердце Кудрявцевой
23:00
Налоговик из Уфы попалась на взятке
22:02
Муж Бородиной продает свой роскошный внедорожник после слухов о разводе
21:58
"Уже в чистилище": напавшие на героический экипаж Airbus украинцы возмутили народ
21:46
Столетний ирландец собрался на чемпионат мира по танго
21:34
В Сети появилось первое фото дочери Нюши
21:18
Беременная Решетова отметила шампанским праздник Тимати
21:07
Из-за жесткой посадки самолет А-321 уничтожат
21:03
Хитрый Шатунов напустил туману на историю с песнями
20:53
"Господи, когда закончится безумие!": Лолита разочаровалась в президенте
20:28
Пьяный стрелок в Котельниках задержан
20:01
Иномарка влетела в автобусную остановку в Москве
19:51
Спасшей восьмерых на пожаре дворняжке нашли новый дом
19:46
"Крайний срок!": близкий друг раскрыл всю правду о состоянии Джигарханяна
19:42
Пассажирам приземлившегося на кукурузное поле самолета выплатят по 100 тысяч
19:16
Бывшая жена Башарова впервые стала мамой
18:55
Таинственный бизнесмен из США посетил могилу Началовой
18:19
Виторган увез сына новой избранницы из страны
18:16
Познакомились в небе: жена спасшего пассажиров пилота растрогала воспоминаниями
17:39
"Он никого не узнает": Цымбалюк-Романовская сообщила о необратимых изменениях у Джигарханяна
17:10
Могилу актрисы из "Служебного романа" разграбили
17:04
В России зарегистрирован рекорд самого массового поцелуя
17:00
Неизвестный устроил стрельбу в Котельниках
16:53
Целующую звезду "Дома-2" Бузову засняли в ресторане
16:26
"Какая неприятная девочка": детское фото Пугачевой раскритиковали
16:19
"Всю ночь уголь грузил": Кудрявцева показала взрослого сына
16:17
"А как же детство?": Навка показала изнуряющие тренировки дочери
15:58
Решение Водонаевой оставить сына без школы поддержали
15:58
"Ты за это ответишь": известный телеведущий пытался избить поклонника
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Российский режиссер оказался в заложниках
"Всю ночь уголь грузил": Кудрявцева показала взрослого сына
Денежный магнит: простые правила сохранения своего дохода
"Глаза на лоб полезут": разгоряченный Лукашенко устроил истерику на людях
Народный артист скончался на 79-м году жизни
Оставившей простых людей без воды Пугачевой грозит арест
Политика

До смерти напуганный Лукашенко пошел на крайние меры

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Президент Белоруссии подозрительно относится к своему окружению. По мнению эксперта, Александр Лукашенко боится повторить судьбу бывшего лидера Киргизии Алмазбека Атамбаева.
прочитано 1716 раз

Белорусский лидер внимательно следит за судьбой экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Политика обвиняют в совершении 12 тяжких преступлений, в их числе – убийство, организация массовых беспорядков и захват заложников. Операция по задержанию была одобрена действующим главой страны Сооронбаем Жээнбековым. 

ПО ТЕМЕ

Морщины и пышные усы хитреца Лукашенко изобразили голой грудью

Давшего слабину Лукашенко провожают на покой

 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Главной проблемой для Александра Лукашенко на данный момент является выбор достойного преемника, который в будущем поможет ему уберечься от уголовного преследования. "Какое-то время назад обозреватели предполагали, что глава государства станет готовить к публичной политической карьере старшего сына Виктора, продвинув в губернаторы или вице-премьеры. Но этого не произошло", – отметил политический обозреватель Александр Класковский. 

По его мнению, президент Белоруссии хочет продлить свою власть на максимально возможный срок и для этого перестраивает всю политическую систему. "И на этот наркотик человек, правящий Беларусью уже четверть века, похоже, подсел капитально", – продолжил свою мысль эксперт.

Александр Лукашенко стал подозрительнее относиться к своему окружению. Так, весной этого года стало известно об аресте бывшего замглавы Совета безопасности Андрея Втюрина. Мужчину обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Это известие стало шоком для многих граждан страны, ведь Андрей Втюрин считался ближайшим соратником действующего лидера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от REGION 7 BY (@region7by)

"Ряд аналитиков склоняется к прогнозу, что на прижизненный транзит власти первый президент Беларуси так и не решится. Особенно глядя на горькую участь Атамбаева и некоторых других бывших президентов постсоветских стран", – передает слова Александра Класковского udf.by.

Автор: 17 августа 2019, 10:23
ФОТОРЕПОРТАЖ

Двуличный Лукашенко заискивал перед Путиным на Валааме

комментарии

Политика

Мечущегося Зеленского успокаивают всем миром
"Безответственный, жадный": в окружении Трампа разнесли проворовавшегося Порошенко
Давшего слабину Лукашенко провожают на покой
На внеочередном Совете Госдумы рассмотрят тему фейковых новостей

Шоу-бизнес

Киркорова внесли в черный список за грубые нарушения
"Балерина из шкатулки": грациозная Собчак побила пострадавшую Волочкову
"Меня все во мне устраивает": взбешенная Рудковская заткнула критиков
"Теперь я счастлив": Фадеев заговорил о переменах после разрыва с Наргиз

Проишествия

Более 50 человек пострадали при аварийной посадке самолета в Подмосковье
Спас сотни жизней: пилота экстренно севшего лайнера "Уральских авиалиний" хотят наградить
"Оказались в огненной ловушке!": греки пытаются спастись от страшного пожара (видео)
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа

Lifestyle

Российский режиссер оказался в заложниках
Кевин возвращается: Disney снимет ремейк фильма "Один дома"
Русский национальный балет "Кострома" открывает настоящую Россию
Умер актер из фильма "Угрюм-река"
Шоу-бизнес

"Меня все во мне устраивает": взбешенная Рудковская заткнула критиков

Продюсера вывели из себя
Lifestyle

Балет "Лебединое озеро" в Москве: "Дни.ру" дарят билеты

В Москве пройдет фестиваль "Планета балета"
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли лишает детей главных радостей

Актриса использует жесткие методы воспитания
Шоу-бизнес

"В ЗАГСе через час!": Семенович из клиники уводят под венец

Телеведущая недавно лежала в больнице

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Сати Казанову ждет пополнение в семье

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Известный автогонщик попал в авиакатастрофу
"Я горжусь!": красавица Загитова побила выскочку Алсу
Внезапно закричавший Дзюба сделал громкое заявление об Украине
"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева

Регионы

Россияне ахнули от происходящего на Крымском мосту
Сочи атаковали мерзкие летающие твари
Путин дал наказы после смертельного наводнения в Иркутской области
Режим "черного неба": россияне задыхаются от жуткого смога (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru