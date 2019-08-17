До смерти напуганный Лукашенко пошел на крайние меры

Белорусский лидер внимательно следит за судьбой экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Политика обвиняют в совершении 12 тяжких преступлений, в их числе – убийство, организация массовых беспорядков и захват заложников. Операция по задержанию была одобрена действующим главой страны Сооронбаем Жээнбековым.
Главной проблемой для Александра Лукашенко на данный момент является выбор достойного преемника, который в будущем поможет ему уберечься от уголовного преследования. "Какое-то время назад обозреватели предполагали, что глава государства станет готовить к публичной политической карьере старшего сына Виктора, продвинув в губернаторы или вице-премьеры. Но этого не произошло", – отметил политический обозреватель Александр Класковский.
По его мнению, президент Белоруссии хочет продлить свою власть на максимально возможный срок и для этого перестраивает всю политическую систему. "И на этот наркотик человек, правящий Беларусью уже четверть века, похоже, подсел капитально", – продолжил свою мысль эксперт.
Александр Лукашенко стал подозрительнее относиться к своему окружению. Так, весной этого года стало известно об аресте бывшего замглавы Совета безопасности Андрея Втюрина. Мужчину обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Это известие стало шоком для многих граждан страны, ведь Андрей Втюрин считался ближайшим соратником действующего лидера.
"Ряд аналитиков склоняется к прогнозу, что на прижизненный транзит власти первый президент Беларуси так и не решится. Особенно глядя на горькую участь Атамбаева и некоторых других бывших президентов постсоветских стран", – передает слова Александра Класковского udf.by.
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