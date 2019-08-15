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Политика

Давшего слабину Лукашенко провожают на покой

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Эксперты оценили реакцию президента Белоруссии Александра Лукашенко на громкое политическое дело. Политик должен был высказаться, несмотря на то, что официальные СМИ о происходившем никак не упоминали.
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Александр Лукашенко выступил с заявлением, в котором многие могли бы усмотреть намек на грядущую демократизацию режима в Белоруссии. Он осудил действия силовиков, которые на протяжении четырех лет продержали главного инженера МХКТ Андрея Головача в следственном изоляторе, после чего отпустили за отсутствием каких-либо доказательств.

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 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

"Это разнузданность правоохранительных органов", – отрезал Александр Лукашенко. Известный в Белоруссии журналист Анджей Почобут оценил реакцию главы государства. В первую очередь он отметил тот факт, что официальные СМИ не давали полноценного освещения этой скандальной ситуации. Тем ни менее, политик должен был высказаться по этой теме.

Эксперт напомнил, что за раскрутку дела взялись в интернете. "Они, то есть независимые СМИ, в состоянии формировать повестку дня, в том числе и для Александра Григорьевича", – цитирует портал UDF.by Почобута. "Просто так отмахнуться от критики – нечестные, мол, журналисты, врут и тому подобное – он, обладая интуицией и умением чувствовать нерв общества, уже не может", – заключил он.

Впрочем, некоторые пользователи Сети сочли, что признав неправоту силовиков, Александр Лукашенко дал слабину и показал, что перестает контролировать ситуацию внутри страны. Также белорусское общество волнует грядущая интеграция с Россией.

Большинство специалистов уверены, что какой бы формат взаимодействия двух стран не подразумевался при работе над созданием Союзного государства, для Минска это будет означать потерю суверенитета. При этом вся надежда на сохранение независимости Белоруссии таится в личных амбициях Александра Лукашенко. А последние события заставляют задуматься, готов ли он бороться за свое желание оставаться президентом и, самое главное, остались ли у него на это силы.

В связи с этим, считают комментаторы, президенту Белоруссии пора самому отправиться на покой, не дожидаясь, когда его уход станет вынужденной мерой. Подобную точку зрения громче всех высказывают те оппозиционные силы, которые заявляют о необходимости отставки Александра Лукашенко едва ли не с того самого момента, как он занял свою должность.

Автор: 15 августа 2019, 14:32
ФОТОРЕПОРТАЖ

Двуличный Лукашенко заискивал перед Путиным на Валааме

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Андрей
Ответить
Надоела уже всем эта белорусская попрошайка
1

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