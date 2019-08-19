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Cдавшему Лукашенко вынесли неутешительный приговор

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко устроил разнос чиновникам после обнародования данных о гибели скота в Минской области. По мнению эксперта, истерика лидера вряд ли приведет к улучшению аграрной ситуации в стране.
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В ходе рабочего визита в Могилевскую область Александр Лукашенко сообщил об увеличении числа краж в аграрном секторе. Он отметил, что злоумышленники воруют все, начиная с дизельного топлива и заканчивая зерном. Президент пообещал принять самые жесткие меры по решению проблемы.

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"Не хочу сказать, что все плохие. Но воровство процветает. Мне даже стыдно об этом говорить. Притом воруют все, начиная от дизельного топлива и бензина. Недавно обнаружили: прямо с поля зерно везут домой. Обнаглели до такой степени, что даже не прячутся", – передает слова Александра Лукашенко сайт udf.by.

Спустя несколько дней глава Администрации президента Александр Косинец рассказал о росте падежа скота. Так, за прошлый год в Минской области погибли 19,6 тысячи представителей крупного рогатого скота, а также 102,8 тысячи свиней. А за первые шесть месяцев 2019 года падеж в регионе составил 10,4 тысячи голов, а свиней – 59,6 тысячи. 

Белорусский лидер жестко отчитал чиновников за гибель животных. Он пообещал наказать всех людей, причастных к падежу скота в регионе. "За это ответят все. Зачем нам пахать землю, производить корма – для дохлых коров, быков, телят? Это никому не нужно. Это вопиющая бесхозяйственность, это просто преступление", – пригрозил президент.

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Публикация от Александр Лукашенко (@aleksandr_lukashenko_by)

Политолог Валерий Карбалевич уверен, что обнародованная информация является приговором аграрной политике Александра Лукашенко. "Сколько раз мы за 25 лет слышали подобные угрозы – и ничего не меняется. Это очередная демонстрация бессилия так называемой "сильной власти", "сильной руки", – добавил эксперт.

Автор: 19 августа 2019, 08:06
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