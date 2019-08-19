Cдавшему Лукашенко вынесли неутешительный приговор

В ходе рабочего визита в Могилевскую область Александр Лукашенко сообщил об увеличении числа краж в аграрном секторе. Он отметил, что злоумышленники воруют все, начиная с дизельного топлива и заканчивая зерном. Президент пообещал принять самые жесткие меры по решению проблемы.
"Не хочу сказать, что все плохие. Но воровство процветает. Мне даже стыдно об этом говорить. Притом воруют все, начиная от дизельного топлива и бензина. Недавно обнаружили: прямо с поля зерно везут домой. Обнаглели до такой степени, что даже не прячутся", – передает слова Александра Лукашенко сайт udf.by.
Спустя несколько дней глава Администрации президента Александр Косинец рассказал о росте падежа скота. Так, за прошлый год в Минской области погибли 19,6 тысячи представителей крупного рогатого скота, а также 102,8 тысячи свиней. А за первые шесть месяцев 2019 года падеж в регионе составил 10,4 тысячи голов, а свиней – 59,6 тысячи.
Белорусский лидер жестко отчитал чиновников за гибель животных. Он пообещал наказать всех людей, причастных к падежу скота в регионе. "За это ответят все. Зачем нам пахать землю, производить корма – для дохлых коров, быков, телят? Это никому не нужно. Это вопиющая бесхозяйственность, это просто преступление", – пригрозил президент.
Политолог Валерий Карбалевич уверен, что обнародованная информация является приговором аграрной политике Александра Лукашенко. "Сколько раз мы за 25 лет слышали подобные угрозы – и ничего не меняется. Это очередная демонстрация бессилия так называемой "сильной власти", "сильной руки", – добавил эксперт.
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