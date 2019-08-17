"Вопиющее преступление": разъяренный Лукашенко отчитал подчиненных

Помощник лидера Александр Косинец сообщил, что в прошлом году в Минской области фермеры потеряли 19,6 тысяч голов крупного рогатого скота, а также 102,8 тысяч голов свиней. За первые шесть месяцев 2019 года падеж составил 10,4 тысяч голов, а свиней – 59,6 тысяч.
"То есть рост на 17% падежа крупного рогатого скота, на 24% – свиней. Здесь надо проводить очень серьезную работу", – подчеркнул глава Администрации президента.
Александр Лукашенко остался недоволен такими показателями. Белорусский лидер пообещал принять жесткие меры по решению проблемы.
"За это ответят все. Зачем нам пахать землю, производить корма – для дохлых коров и быков или телят? Это никому не нужно. Это вопиющая бесхозяйственность, это просто преступление", – приводит его слова udf.by.
Ранее политический обозреватель Александр Класковский рассказал, что белорусский лидер боится повторить судьбу бывшего главы Киргизии Алмазбека Атамбаева и всеми способами старается укрепить свою власть. По его словам, Александр Лукашенко готов полностью перестроить политическую систему, чтобы продлить президентский срок.
Популярные темы форума
Библия — главная книга или завиральные истории?
Мужчина стрелец
Сын позор семьи
Дети и родители
Не хочет делать менет
ЯЗЫЧНИКИ ЭТО КТО????
Я очень люблю музыку
Выйти замуж на мусульманина
Сбила собаку
Почему муж отдаёт все деньги жене?