Порошенко отдают под суд за провокацию у Крымского моста

Экс-президент Украины Петр Порошенко отправится под суд за прошлогоднюю провокацию в Керченском проливе. О процессе над политиком рассказал бывший высокопоставленный сотрудник администрации Виктора Януковича Андрей Портнов, который инициировал возбуждение против Порошенко и его окружения более 10 уголовных дел.



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