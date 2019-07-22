Порошенко отдают под суд за провокацию у Крымского моста

Печерский суд украинской столицы начал проводить военные
экспертизы в деле о государственной измене Порошенко, отметил Портнов. Также
речь идет о злоупотреблении полномочиями бывшим президентом при введении в
отдельных регионах страны военного положения для узурпации власти.
"Кроме того, суд дал разрешение на доступ следователей ко всем шифрограммам и протоколам, сопровождавшим провокацию Порошенко в отношении украинских моряков, из-за его действий, попавших в российский плен", – сказал бывший сотрудник администрации Януковича.
Отправка моряков в Керченский пролив – один из эпизодов, по которому против президента Украины возбуждено уголовное дело. В конце ноября прошлого года группа из нескольких кораблей военно-морского флота Незалежной вторглась в российские территориальные воды. В итоге суда и их команды были задержаны пограничниками ФСБ.
Задержание моряков в Керченском проливе Порошенко использовал как повод для введения военного положения. В окружении политика предполагали, что таким образом можно отменить президентские выборы. Но провокация и агрессивная риторика в отношении России Порошенко не помогли.
Всего против бывшего президента и его окружения возбуждено уже 11 уголовных дел. Его подозревают в государственной измене, коррупции, узурпации судебной власти. По словам Портнова, компромата на Порошенко хватит для десятков разбирательств.
Неубедительный результат на прошедших в воскресенье выборах в Верховную раду ослабил и без того шаткое положение бывшего президента. Его партия получила 8,7% голосов, тогда как на выборах главы государства Порошенко заручился поддержкой 25% избирателей.
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