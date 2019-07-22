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Политика

Порошенко отдают под суд за провокацию у Крымского моста

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Экс-президент Украины Петр Порошенко отправится под суд за прошлогоднюю провокацию в Керченском проливе. О процессе над политиком рассказал бывший высокопоставленный сотрудник администрации Виктора Януковича Андрей Портнов, который инициировал возбуждение против Порошенко и его окружения более 10 уголовных дел. 
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Печерский суд украинской столицы начал проводить военные экспертизы в деле о государственной измене Порошенко, отметил Портнов. Также речь идет о злоупотреблении полномочиями бывшим президентом при введении в отдельных регионах страны военного положения для узурпации власти.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Бывший президент Украины

"Кроме того, суд дал разрешение на доступ следователей ко всем шифрограммам и протоколам, сопровождавшим провокацию Порошенко в отношении украинских моряков, из-за его действий, попавших в российский плен", – сказал бывший сотрудник администрации Януковича.

Отправка моряков в Керченский пролив – один из эпизодов, по которому против президента Украины возбуждено уголовное дело. В конце ноября прошлого года группа из нескольких кораблей военно-морского флота Незалежной вторглась в российские территориальные воды. В итоге суда и их команды были задержаны пограничниками ФСБ.

Задержание моряков в Керченском проливе Порошенко использовал как повод для введения военного положения. В окружении политика предполагали, что таким образом можно отменить президентские выборы. Но провокация и агрессивная риторика в отношении России Порошенко не помогли.

Всего против бывшего президента и его окружения возбуждено уже 11 уголовных дел. Его подозревают в государственной измене, коррупции, узурпации судебной власти. По словам Портнова, компромата на Порошенко хватит для десятков разбирательств.

Неубедительный результат на прошедших в воскресенье выборах в Верховную раду ослабил и без того шаткое положение бывшего президента. Его партия получила 8,7% голосов, тогда как на выборах главы государства Порошенко заручился поддержкой 25% избирателей.

Автор: 22 июля 2019, 21:54
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