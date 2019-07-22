"Будем надеяться": На Украине признали нежизнеспособность страны

По словам Андрея Видишенко, за 27 лет на Украине наблюдался процесс тотальной деиндустриализации, потери государством монополии на насилие, а также разгула преступности. Особенно усилились подобные деструктивные течения в последние пять лет.
Все это продемонстрировало несостоятельность попыток построить независимое государство как некую антитезу своему восточному соседу. "Проект "Украина как Антироссия" – нежизнеспособный проект государственного строительства", – подчеркнул политолог.
Однако, по его словам, Украине необязательно исчезать с политической карты мира. Есть надежда, что страна сумеет обновиться. "Будем надеяться, как все патриоты нашей страны, что созидательная парадигма возобладает, и что эти выборы будут способствовать созданию новой парадигмы развития Украины", – цитирует издание "Политнавигатор" Андрея Видишенко.
На самом деле, когда пан Кучма издал свой монументальный труд "Украина не Россия", это уже не звоночек был. Это был набат.— Голос Мордора (@spacelordrock) November 28, 2016
Эксперт подчеркнул, что перед новым составом парламента страны, который определится по итогам досрочного голосования в Верховную раду, будет стоять сразу несколько глобальных целей. В первую очередь речь идет о как можно более оперативной имплементации Минских соглашений и в целом о мирном урегулировании гражданского противостояния в Донбассе.
Кроме того, депутатам предстоит восстановить в полном масштабе отношения Украины и России. Это касается как политического, так и экономического аспектов взаимодействия двух стран.
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