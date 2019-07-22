"Будем надеяться": На Украине признали нежизнеспособность страны

Киевский политолог-международник Андрей Видишенко в эфире украинского телеканала NewsOne рассказал о нежизнеспособности попыток построить Украину как некую антитезу России. Эксперт считает, что перед новым составом парламента страны будет стоять сразу несколько задач, в числе которых – изменить вектор отношений с Россией.



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