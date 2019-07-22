"Не будет страны": сделано заявление о ликвидации Украины

"Вы можете надеяться – подождать год, два, три... Но ничего коренным образом не изменится", - в эфире программы "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым на телеканале "Россия 1" сказал Владимир Жириновский.
По его словам, украинский вопрос может быть решен исключительно силовым путем. Незалежная вошла в число таких стран, как Северная Корея, Вьетнам, Афганистан, Иран, Сирия и Ливия, внутренние и внешние конфликты которых мировое сообщество пытается разрешить военными методами. Для украинской власти это будет означать весьма плачевные последствия, поскольку о сохранности государства никто не задумается.
"Сперва раздел Украины, а потом окончательная ее ликвидация", – подчеркнул лидер ЛДПР.
"Эти выборы были последними", – уверен Жириновский. Он полагает, что в 2024 году на Украине не состоится никакого голосования просто потому, что такой страны не останется на политической карте мира.
По его словам, большое влияние окажет ситуация на Ближнем Востоке. "Там разворачиваются такие события, что все забудут вообще, что такое Украина. Дело идет к Третьей мировой войне. Иран это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не Косово. Здесь будут самые страшные события", – убежден Жириновский.
Политик отметил, что ближневосточные беженцы будут направлены в Незалежную. "Все у вас там соберутся, и вашей стране конец!" – обратился лидер ЛДПР к украинцам.
"Не будет страны под названием "Украина", – предсказал политик.
Он добавил, что гражданам соседнего государства, которые могут переехать в Россию, стоит поступить именно так. "А там разберется МЧС. Единственное, что может помочь Украине, – это Министерство по чрезвычайным ситуациям", – заключил Жириновский.
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