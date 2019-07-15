Министр обороны Германии объявила об отставке

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен подаст в отставку. Официальное заявление глава ведомства сделала в понедельник, 15 июня.
Немецкий политик отметила, что покинет пост вне зависимости от того, проголосуют ли за ее кандидатуру на должность председателя в Европарламенте. Она подчеркнула, что после отставки направит все силы на службу Европе.
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала решение Урсулы фон дер Ляйен "сильным сигналом". "Что будет дальше, посмотрим", – цитирует ее RT.
Популярные темы форума
Почему так ненавидят русских в Грузии
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды.
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды
Ищу женщину онанистку
А нам астролог сказала всю правду!
ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ ВАМ НРАВИТСЯ КОГДА МУЖЧИНЫ ВАМ ДАРЯТ ПОДАРКИ?
Жена алкоголичка
Как назвать собаку?
Страпон
Обязательно ли играть свадьбу?
ПРИ СССР БЫЛО ХОРОШО ЖИТЬ!
Как относиться к астрологам?
От сигарет толстеют?
я люблю сексуальных
Психологический тест
Гелендваген
СПРОСА НЕТ,НЕ В ОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ,ХОЗЯЙСТВОМ НИКТО НЕ ЗАНИМАЕТСЯ,ТОЛЬКО ДЕНЬГИ ХОТЯТ,ОТКУДА ИМ ВЗЯТЬСЯ?НИКТО НЕ РАБОТАЕТ,ТОЛЬКО МИТИНГИ В СВОИХ РЕСПУБЛИКАХ УСТРАИВАЕТ!
Можно еще раз прожить ту же жизнь?
Как убрать дряблость с ног
Люблю мужа сестры
Зависть?
самые бедные это россияне ,денег нет ,только на мороженное хватает!
Сняла трусы в метро!
Ребенку 3 года, что дарить?
Заставляет худеть
кому интересно экскурсия чернобыльская АС?Что за фигня?Неужели это весело?
Бывший муж теперь мой начальник
Месячные шли 2 дня
Просит перекраситься с блондинку
Рим или Париж?