Володин: Россия ждет от Зеленского конкретных шагов ради мира

На полях Петербургского экономического форума – 2019 председатель Госдумы Вячеслав Володин дал интервью телеканалу "Россия 1". Он рассказал о том, чего Москва ожидает от нового президента Украины Владимира Зеленского.

Говорить о том, появилось ли "окно возможностей" в отношениях России и Украины после вступления в должность украинского лидера Владимира Зеленского, пока рано. Об этом могут сказать только его конкретные шаги. И времени на то, чтобы выработать правильную стратегию, у украинского политика не так много.

"Человек, который избрался президентом, не имеет времени на раскачку, тем более в такой ситуации, которая сложилась на Украине", – подчеркнул Вячеслав Володин. Он напомнил, что до сих пор украинская армия стреляет в мирных граждан, проливается кровь живущих в Донецкой и Луганской областях людей, а сама Украина погрязла в огромном количестве проблем.

"Это не может нас не волновать", – рассказал спикер Госдумы. У России весьма внушительная граница с Украиной, что же касается самой Украины, то для нее граница с нашей страной является самой протяженной. Как минимум этот географический факт показывает взаимосвязь двух стран.

Володин рассказал, чего Россия ждет от Зеленского. "Чтобы он сделал конкретные шаги по прекращению боевых действий, по восстановлению мира, выполнению минских договоренностей", – подчеркнул он.

На Украине, напомнил Володин, живут наши братья. "Мы хотели бы, чтобы там как можно быстрее наступил мир, чтобы люди жили лучше", – рассказал он. Это именно те задачи, которые обязан решить Владимир Зеленский в первую очередь.

Оправдываться малым политическим опытом в сложившихся условиях нельзя. "Если человек избрался и взял обязательства перед народом, тем более в это непростое время, он должен понимать то, что происходит в политике, то, что необходимо ему предпринимать в этой ситуации", – считает спикер Госдумы.