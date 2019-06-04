Решение об участии в сессии ПАСЕ будут принимать все фракции Госдумы
"Проект резолюции комитета по регламенту ПАСЕ о
недопустимости ограничения прав национальных делегаций – решение, на
необходимости принятия которого российская сторона настаивала последние пять
лет", – сказал спикер.
Россия нацелена на диалог, но это должен быть разговор равных, отметил Володин. Председатель нижней палаты подчеркнул, что никто не имеет права ущемлять права национальных делегаций.
Принимать решение об участии в июньской сессии ПАСЕ на Охотном Ряду будут после консультаций со всеми думскими фракциями, участвующими в формировании делегации. "Проанализируем все риски и выйдем на принятие решения", – заключил Володин.
Накануне регламентный комитет ПАСЕ опубликовал резолюцию, которая допускает возвращение России в организацию. "Комитет предлагает отступить от регламента ПАСЕ, чтобы иметь возможность пригласить представителей парламентов стран-членов, которые не представлены делегацией в Ассамблее – Боснию и Герцеговину и Российскую Федерацию", – сказано на сайте организации.
В Госдуме неоднократно призывали ПАСЕ внести изменения в регламент и закрепить норму о равенстве всех национальных делегаций.
Решение об участии в работе ассамблеи будет приниматься исходя из интересов граждан России, отмечал ранее Вячеслав Володин.
Отношения с ПАСЕ начали стремительно ухудшаться в 2014 году. После воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта на востоке Украины на нашу делегацию наложили санкции. Москва заявила о невозможности работы в дискриминационных условиях и прекратила участие в заседаниях структуры, а затем приостановила выплаты в бюджет Совета Европы.
Ранее Госдума отказалась направлять делегацию на январскую сессию ПАСЕ в этом году. Также было принято решение не уплачивать взносы в бюджет парламентской ассамблеи.
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