Решение об участии в сессии ПАСЕ будут принимать все фракции Госдумы

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Вторник 4 июня
Лента новостей
17:12
В Парке Горького прошла "Арена Героев"
17:10
"Четыре лапы" собирают друзей
17:08
"Нас ждет сенсация": Водонаева сделала важное заявление о тайной дочери Лазарева
16:42
Аршавина прижали к стенке за долги
16:18
Имя Станислава Говорухина увековечили в названии набережной в Москве
16:00
"Останкино" проверяют из-за угрозы взрыва
15:38
"ЕР" предложила повысить доступность детского спорта
15:21
Фанаты устроили попойку с песнями на могиле Началовой
15:16
В Башкирии легковушка сбила двух человек
14:57
Казахстан отправит молодые таланты в Международный симфонический оркестр
14:32
Под Москвой выстрелом в голову убили директора торгового центра
14:17
На юго-западе Москвы при пожаре погибли люди
13:56
Бродячий пес растерзал йоркширского терьера на глазах у хозяйки
13:48
"Целительную" могилу Началовой признали опасной
13:46
Мужчина напал на знаменитую певицу (видео)
13:34
Под Москвой поймали торговца оружием
13:14
52-летняя Штурм оголилась и заявила о девственности
13:13
Приближающийся к Москве самолет готовится к экстренной посадке во Внуково
13:06
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 июня 2019 года
13:04
48-летнюю Аниту Цой поздравляют с беременностью
12:27
"Припал к груди": Пригожин прилюдно прижался к жене магната
12:14
Заряженные на могиле Началовой вода и крем возбудили Панайотова
12:05
Панин занялся особо извращенным сексом
11:55
"Привыкли к силикону": Валерия обласкала грудь Кожевниковой
11:47
В чае из пакетиков нашли кишечную палочку
11:44
В Кузбассе на шахте произошло смертоносное обрушение
11:29
Под Белгородом легковой автомобиль угодил под поезд
11:27
Масляков выкинул Галкина из жюри КВН за "не те" оценки
11:09
Собчак закрыла грудью нажившего серьезные проблемы фаворита
11:01
В вологодской деревне три человека погибли в страшном пожаре
10:56
Такая старая?: народ вычислил настоящий возраст Юлии Меньшовой
10:39
Выявлены самые недолговечные смартфоны
10:38
17 детей в больнице: в школьный автобус влетел грузовик
10:27
Искусанная собакой дочь раскрыла все тайны Салтыковой
09:55
Под Екатеринбургом загорелись склады
09:51
Невеста Тимати показала живот после слухов о беременности
09:44
Кожа да кости: иссохшая донельзя Анджелина Джоли вышла в свет
09:29
Прогноз погоды на 4 июня удивил суетливых москвичей
09:24
Скалящаяся Собчак публично покаялась перед Бузовой
09:09
Дайнеко вывели из себя неадекватные алкоголики
08:48
"Ножки – как у козы рожки": Лещенко в мини-шортиках насмешил народ
08:26
Куда пойдут миллионы от продажи имущества Жанны Фриске
08:16
Собчак влезла в грязный скандал с Галкиным и Малаховым
08:11
"Еще немного и все!": Брежнева забралась на край крыши
06:11
Подписчики атаковали Бородину за обман
04:17
Роковая случайность сгубила Степанова из "Обитаемого острова"
02:07
Воюющий с семьей Фриске "Русфонд" может остаться с носом
00:11
"Все сломать!" – хлебнувшая сполна Успенская решилась на крайние меры
23:15
Отпиарившийся на Мишулине самозванец Еремеев стал ведущим Первого канала
21:55
Умерла звезда сериала "Доктор Кто"
21:38
Дэвид Линч получил "Оскар" досрочно
21:21
Озвучена настоящая причина грызни Галкина и Малахова
20:55
Убитый в Подмосковье спецназовец спасал девушку от насильника
20:44
"Страшный": Топалов получил мощный пинок от близкого человека
20:28
Колдун Бесов взвыл после безобразной вакханалии на могиле Началовой
19:58
"Хватит играть в детский сад!": Балинская закатила истерику на "Доме-2"
19:55
"Уже не народный?": Украинцы жестко унизили Ливанова
19:30
В Швеции отказались арестовать шпиона Ассанжа
19:17
"И вы туда же!": Толкалина выставила напоказ задорные соски
18:49
"ЕР" разберется с отказом выплачивать пособия родителям детей-инвалидов
18:48
Календарь красоты на июнь 2019
18:45
Королева вышла из себя из-за ужасной несправедливости
18:28
Опубликованы подробности жуткого смертельного ДТП в Башкирии
18:17
Вокруг Пугачевой и ее юной протеже назревает грязный скандал
17:47
"Подзаработал копеечку": разъяренный Галкин жестко приложил Малахова
17:39
Польских сделала внуку роковой подарок
17:30
Показавшая мужа в плавках Милявская проговорилась о его размере
17:30
Концерт The Chemical Brothers в Москве: "Дни.ру" раздают билеты
17:21
Ленчика из "Ворониных" сняли за ручку с Ольгой Кабо
16:53
Жуткое убийство молодой чиновницы возбудило Малахова
16:43
Трогательное интервью с одиноким Киану Ривзом оказалось фейком
16:26
"Святая Юлия": россияне поддержали постройку храма в память о Началовой
16:26
Успенская боится собственную дочь
16:18
"Когда это закончится?": Исаева взвыла от нелепых слухов о Началовой
15:59
Внебрачные дети звезды кино заявились к Борисову
15:37
Карьера через постель
15:27
Юдашкин, Зайцев, Ахмадуллина и Гуляев создадут сады в Москве
15:26
Арт-ярмарка Happy Market пройдет в дизайн-квартале "Флакон"
15:18
Завершен прием заявок на конкурс по выбору живописных эскизов мозаичных панно для оформления храма в Тушине
15:09
"Постоянно целуется и обнимается": Немоляева сообщила Корчевникову о ревности
14:58
Назван убийца спецназовца в Подмосковье
14:53
Под Москвой произошло смертельное ДТП
14:45
Дочь Успенской снова легла под нож
14:24
Шепелев прижал к стенке отца-самозванца
14:20
Дебошир с кирпичом бросается на жителей Подмосковья
14:15
Володин поблагодарил Сербию за память о героях ВОВ
14:06
В Поморье при обрушении кирпичной стены погиб ребенок
14:00
Красную площадь эвакуируют из-за угрозы взрыва
13:56
Затравленная Рудковская подставила под удар сына
13:38
Подросток умер во время зарядки в детском лагере
13:25
Как решиться начать новую жизнь
13:12
Несчастную Собчак предупредили об угрозе для ее детей
13:08
Вслед за Биланом и Лазаревым: Савичевой предложили снова штурмовать "Евровидение"
13:06
В Свердловской области четверо детей сгорели в страшном пожаре
12:42
Умер актер из передачи "Спокойной ночи, малыши"
12:25
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 3 июня 2019 года
12:24
Галкин построил плацдарм для бегства Пугачевой из России
12:12
Видео занимающегося непристойностями с мужиком Панина довело до тошноты
12:03
Разъезжавшему по тротуару на джипе Якубовичу готовят суровое наказание
11:51
TUC MINI: новый формат любимых крекеров
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

21-летняя красотка стала секс-символом вопреки болезни
Грандиозному храму-памятнику в честь Началовой нашли место в Воронеже
Волонтеры "ЕР" наводят порядок в пострадавшем от взрывов Дзержинске
"Безусловная Примадонна": Пугачеву решили наградить за заслуги перед родиной
Оцепили всю улицу: в Подмосковье нашли бомбу под асфальтом
Одурачившая миллионы людей Бузова гребет деньги после подставной драки с Собчак
Политика

Решение об участии в сессии ПАСЕ будут принимать все фракции Госдумы

Фото: www.globallookpress.com
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о возможности подачи заявки на участие российской делегации в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Решение будет приниматься по итогам консультаций со всеми думскими фракциями, подчеркнул председатель нижней палаты. 
прочитано 314 раз

"Проект резолюции комитета по регламенту ПАСЕ о недопустимости ограничения прав национальных делегаций – решение, на необходимости принятия которого российская сторона настаивала последние пять лет", – сказал спикер.

ПО ТЕМЕ

Володин рассказал о решении о подаче заявки в ПАСЕ

Итальянские депутаты выступили за возвращение России в ПАСЕ

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Россия нацелена на диалог, но это должен быть разговор равных, отметил Володин. Председатель нижней палаты подчеркнул, что никто не имеет права ущемлять права национальных делегаций.

Принимать решение об участии в июньской сессии ПАСЕ на Охотном Ряду будут после консультаций со всеми думскими фракциями, участвующими в формировании делегации. "Проанализируем все риски и выйдем на принятие решения", – заключил Володин.

Вячеслав Володин. Фото: www.globallookpress.com

Накануне регламентный комитет ПАСЕ опубликовал резолюцию, которая допускает возвращение России в организацию. "Комитет предлагает отступить от регламента ПАСЕ, чтобы иметь возможность пригласить представителей парламентов стран-членов, которые не представлены делегацией в Ассамблее – Боснию и Герцеговину и Российскую Федерацию", – сказано на сайте организации.

В Госдуме неоднократно призывали ПАСЕ внести изменения в регламент и закрепить норму о равенстве всех национальных делегаций.

Решение об участии в работе ассамблеи будет приниматься исходя из интересов граждан России, отмечал ранее Вячеслав Володин.

Отношения с ПАСЕ начали стремительно ухудшаться в 2014 году. После воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта на востоке Украины на нашу делегацию наложили санкции. Москва заявила о невозможности работы в дискриминационных условиях и прекратила участие в заседаниях структуры, а затем приостановила выплаты в бюджет Совета Европы.

Ранее Госдума отказалась направлять делегацию на январскую сессию ПАСЕ в этом году. Также было принято решение не уплачивать взносы в бюджет парламентской ассамблеи.

Автор: Иван Поляков4 июня 2019, 16:16

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Нелепый Трамп опозорился на приеме у Елизаветы II (видео)
Возвращающему Крым Зеленскому отвесили смачную оплеуху
В США раскрыли детали подлого удара по России
Лукашенко уходит: публично объявлено о преемнике Батьки

Шоу-бизнес

"Вынос мозга": Валерия раскрыла детали тяжелой жизни с Пригожиным
Мычит от удовольствия: сексуальную Семенович сняли в бане
Фанаты устроили попойку с песнями на могиле Началовой
Обнародовавший результаты ДНК-теста Борисов шокировал дочь известного актера

Проишествия

Удар ножом в сердце: под Москвой боец спецназа погиб в драке с озверевшей толпой
Задушил колготками: чудовищные детали убийства любовницы российским чиновником
Отказ системы: падающий истребитель врезался в здание (видео)
Смерть Сергея Доренко попала на видео

Lifestyle

Расстрелянного деда Симоновой выставили на всеобщее обозрение
Размазня и "голубой" актер: фильм "Алладин" заставил россиян биться в истерике
Украинского режиссера выгнали с московского театрального конкурса
"Вы все рухнете!": народ бьется в истерике после сюрприза от "Би-2"
Шоу-бизнес

Кожа да кости: иссохшая донельзя Анджелина Джоли вышла в свет

Голливудская актриса снова спровоцировала слухи об анорексии

Шоу-бизнес

Куда пойдут миллионы от продажи имущества Жанны Фриске

"Русфонд" рассказал о своих планах
Шоу-бизнес

Невеста Тимати показала живот после слухов о беременности

Модель интригует обывателей

Шоу-бизнес

"Целительную" могилу Началовой признали опасной

Андрей Малахов обратил внимание на шумиху вокруг захоронения артистки

Гороскоп

Календарь красоты на июнь 2019
Гороскоп на неделю
Порядком нагрешившему Корчевникову приходится платить
Совет на выходные

Фоторепортажи

Ленчика из "Ворониных" сняли за ручку с Ольгой Кабо
Исхудавший донельзя Панайотов потряс поклонников
Дочь Алсу встретили овациями и криком
21-летняя красотка стала секс-символом вопреки болезни

Спорт

Избитый женой Ягудин не успел в туалет
Россию пинками гонят с Олимпиады-2020 из-за допинг-скандала
Красавица Медведева жестко отшила жениха-канадца
Жена Кокорина устроила истерику в зале суда

Регионы

Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru