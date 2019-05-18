Володин рассказал о решении о подаче заявки в ПАСЕ

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Суббота 18 мая
Лента новостей
13:18
Стало известно настоящее имя Меган Маркл
13:03
Кафельникова блеснула задорными сосками
12:24
Сексуальная Туктамышева шокировала дерзкой выходкой
12:09
"Вы все рухнете!": народ бьется в истерике после сюрприза от "Би-2"
12:04
Алибасов оплакивает смерть близкой женщины
11:46
Гузеева объявила о переменах в жизни после громкого скандала
11:12
Поргина заговорила о новом браке
10:53
Жена прервала молчание после известия о болезни Газманова
04:00
Скандально известная модель проговорилась об имени новорожденного сына
02:15
Покрытая опарышами звезда шоу "Дом-2" вопила от ужаса
00:02
Ученые сделали сенсационное открытие в изучении болезни Альцгеймера
21:54
Известный писатель и лауреат Пулитцеровской премии скончался в США
21:50
Башаров публично воссоединился с бывшей женой
21:31
КАМАЗ без тормозов смял маршрутку в Волгограде
21:25
Омолодившаяся Погребняк стала двойником дочери Пугачевой и Галкина
21:22
Попа-убийца: знаменитая телеведущая едва не умерла после операции на ягодицах
21:09
15 человек спасли из горящей многоэтажки в Москве
20:56
Родственники Алентовой загоняют актрису в гроб
20:48
Пробравшуюся на Каннский кинофестиваль Боню приняли за эскортницу
20:48
"Скажите спасибо Повалий": врачи спасают выброшенную матерью девочку
20:32
Отвергнутый женой Топалов сел на диету
20:28
Путин назвал главное оружие России в XXI веке
20:20
У могил Доренко и Началовой ошиваются "мутные" персонажи
19:50
Влюбленный Меладзе обласкал партнершу на закрытой вечеринке
19:49
Сердючка публично побила победителя "Евровидения"
19:07
Борющийся с раком Юдашкин устроил модный показ
19:03
Новая дорога сделала выезд из Метрогородка более комфортным
18:13
Появились подробности о разводе Меган Маркл
18:09
Пассажиры загоревшегося SSJ 100 "Аэрофлота" испытали космические перегрузки
17:53
"Единая Россия" помогла повысить качество проверок бизнеса
17:44
Собчак пришиблена страшным известием о смерти
17:26
Чистота и безопасность для самых маленьких: Fairy выпустил средство для детской посуды
17:02
Балующаяся сладким 49-летняя звезда показала роскошное тело
16:58
Концерт Bon Jovi в Москве: "Дни.ру" раздают билеты
16:43
Совет на выходные
16:30
Пьяная жительница Башкирии избила женщину-полицейского
16:29
"Я не ожидал такого": старик Краско отказался от ребенка молодой невесты
16:19
Бородина призналась в психическом расстройстве
16:17
Разорвали лицо: изувеченному на шоу "Дом-2" юноше становится все хуже
16:03
Ковальчук разнесли за подражание известной актрисе
15:49
"Грустно": Марина Анисина объявила о смерти
15:41
Названа причина провала Лазарева на "Евровидении-2019"
15:36
Большое горе в семье знаменитости растрогало Корчевникова
15:12
Самую сердитую кошку в мире настигла страшная смерть
14:53
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 мая 2019 года
14:50
"В ожидании прекрасного": Варнава вожделенно раскорячилась на полу
14:40
Получившая миллион долларов Мадонна отказалась выйти на сцену "Евровидения"
14:27
Многодетная модель вызвала восхищение голым телом
14:27
Жившая в однушке с крысами Тодоренко рассказала о нелегкой доле
14:06
Жителей Подмосковья держит в страхе крушитель автомобилей
14:01
Убитая горем мать завывала на прощании с Доренко
13:59
Лариса Долина представила клип в память о Началовой
13:46
Сафронов призвал к бойкоту "Евровидения"
13:42
Премию JAZZ 89.1 FM впервые вручат в саду "Эрмитаж"
13:32
Путин посадил на голодный паек обнаглевшего Лукашенко
13:31
Жена Диброва осталась одна с тремя детьми
13:26
Избавившаяся от коньков Загитова шокировала поклонников
13:25
Лазареву отдали победу на "Евровидении-2019"
13:17
Как правильно раскручивать соцсети: учимся у звезд
13:02
Под Москвой из квартиры вынесли драгоценности на миллион
12:48
Лазарев в Израиле провел веселую ночь с гей-парой
12:43
Сияющая Меланья Трамп поразила безукоризненным вкусом
12:33
Наблюдавшаяся в роддоме Кулакова Кабаева откровенно о потере ребенка
12:21
Путин неожиданно проговорился про пустующий Крымский мост
12:18
Живут без эрекции: раскрыта главная опасность табака для курильщиков
12:15
Главные события Москвы
12:08
Улица Юлии Началовой: россияне требуют увековечить память о лучшем голосе страны
12:02
Отказ системы: падающий истребитель врезался в здание (видео)
11:59
Агрессивная пенсионерка устроила дебош на борту самолета
11:44
"Как бабушка": народ заклевал резко постаревшую Монику Белуччи
11:38
Знойная аллергия: как спастись от неизлечимой напасти
11:30
Мать вцепилась во вдову на прощании с Доренко
11:23
Евреи публично посадили звезду "Евровидения" на кол
11:13
Названы провоцирующие ожирение продукты
11:03
В Москве прощаются с Сергеем Доренко
10:59
"Не уважают Россию": знаменитый артист отказался от подачек Запада
10:43
Малышеву выставили против больной Бузовой
10:38
Во внезапной смерти Исаевой обнаружен страшный мистический след
10:20
Известная актриса без трусиков рассказала об изнасиловании
10:18
Пропавшего полуторагодовалого ребенка нашли в лесу
09:58
Обнародованы жуткие подробности мучений Марьянова перед смертью
09:53
Бардак: взбешенный Данилко сорвался на "Евровидение-2019"
09:24
Мужчина застрял в кресле кинотеатра и умер
09:10
"Мне повезло": Боярский сделал признание об интимных сценах
09:10
"Это провал": Фадеев жестко приложил Эрнста из-за аннулирования итогов шоу "Голос.Дети"
08:35
Лазарев пропал после выхода в финал "Евровидения"
08:15
Опьяненному победой Зеленскому вынесли серьезное предупреждение
08:12
"Сиди и не дергайся": рвущегося на Украину Киркорова щелкнули по носу
06:31
Рита Дакота наживается на бывшем муже
04:26
Принц Гарри удивил резкими переменами после рождения сына
02:18
Нетиевский поставил точку в конфликте с "Уральскими пельменями"
00:06
"Прости, я влюбилась": жена Реввы о новом объекте обожания
23:12
Хилькевич проговорилась о разводе
22:28
Электричка в Подмосковье протащила по платформе зажатую в дверях женщину
22:14
"На руках носил": Путин рассказал о помощи соседке
21:57
Известный певец угрожает президентству Зеленского
21:56
"Катастрофы не избежать": названа неожиданная проблема Крымского моста
21:50
Киркорова готовят в президенты "Евровидения"
21:48
Ольга Серябкина показала прелести после грязного скандала
21:31
Довольная Пугачева обласкала другого на глазах мужа
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Изменившуюся Варнаву перепутали с Пугачевой
"Все та же школьница": Цымбалюк-Романовская привела народ в восторг
Норвежская принцесса показала своего бойфренда-ведьмака
Раскрыта страшная тайна уличенного в наркомании Зеленского
Грязный Прилучный проорал об окончательном разрыве с Муцениеце
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 мая 2019 года
Политика

Володин рассказал о решении о подаче заявки в ПАСЕ

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление Комитета министров Совета Европы о равенстве всех делегаций в ПАСЕ. Он подчеркнул, что это абсолютно правильное решение. 
прочитано 161 раз

"Решение, принятое Комитетом министров Совета Европы, правильное, оно основано на Уставе Совета Европы, где закреплен принцип равенства 47 стран-участниц Совета Европы", – заметил Вячеслав Володин. При этом ПАСЕ, лишив российскую делегацию права голоса, нарушила эту норму.

ПО ТЕМЕ

Володин предложил Совету Европы вернуть России взносы за три года

Володин констатировал глубокий кризис ПАСЕ

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Парламентская ассамблея должна внести изменения в свой регламент, закрепив в нем норму о равенстве всех национальных делегаций, либо делегировать Комитету министров полномочия по этому вопросу. Это и следует из решения, принятого в Хельсинки", – рассказал спикер Госдумы.

Нижней палате парламента предстоит внимательно изучить как само решение Комитета министров, так и реакцию на него ПАСЕ. Володин напомнил, что делегация России в Парламентскую ассамблею формируется с учетом мнений всех фракций Госдумы. "Мы будем обсуждать с ними дальнейшие действия, изучим все риски при принятии решения, чтобы в ПАСЕ не возникло больше ситуации, аналогичной той, которая произошла ранее", – подчеркнул он.

Председатель Госдумы добавил, что только после такого всестороннего обсуждения российская делегация направит свою заявку на участие в ПАСЕ. "У нас есть время", – заметил Вячеслав Володин.

"Решение принимать мы будем исходя из интересов наших граждан и нашей страны", – подчеркнул спикер нижней палаты парламента.

"Мы всегда подчеркивали важность участия России в данном институте Совета Европы, использования его возможностей", – напомнил Володин. Однако происходящее в ПАСЕ сейчас не может не вызывать беспокойства, ведь в отношении российской делегации был применен дискриминационный принцип.

Автор: Геннадий Куприянов18 мая 2019, 15:34

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Мстительный Порошенко жестко осадил высокомерного Зеленского
Опозоренного Порошенко с подельниками сажают на цепь на Украине
Опьяненному победой Зеленскому вынесли серьезное предупреждение
Коварный Порошенко вырыл могилу Зеленскому

Шоу-бизнес

Пробравшуюся на Каннский кинофестиваль Боню приняли за эскортницу
"Скажите спасибо Повалий": врачи спасают выброшенную матерью девочку
Отвергнутый женой Топалов сел на диету
У могил Доренко и Началовой ошиваются "мутные" персонажи

Проишествия

Отказ системы: падающий истребитель врезался в здание (видео)
Подручные США обстреляли ракетами россиян
В самолет ударила молния: шокирующие подробности катастрофы в аэропорту Шереметьево
Звезды ТНТ погибли в страшной аварии

Lifestyle

Финал "Игры престолов": опубликован трейлер (видео)
"Поражен и убит": Энтина добила внезапная трагедия
Народ раскрыл рот от устроенного Хабенским и Литвиновой
Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая
Шоу-бизнес

Жена прервала молчание после известия о болезни Газманова

Она дала откровенное интервью
Lifestyle

Концерт Bon Jovi в Москве: "Дни.ру" раздают билеты

Джон Бон Джови и его группа покоряют "Лужники"
Шоу-бизнес

Гузеева объявила о переменах в жизни после громкого скандала

Она отправилась в салон красоты
Шоу-бизнес

Стало известно настоящее имя Меган Маркл

В Сети появился официальный документ

Гороскоп

Родственники Алентовой загоняют актрису в гроб
Совет на выходные
Уникальная судьба: сделано сенсационное заявление о родах Алины Кабаевой
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Мать вцепилась во вдову на прощании с Доренко
Участница "Евровидения" из Северной Македонии вернулась взять реванш
Знаменитости на открытии Каннского кинофестиваля
Экс-мисс Вселенная возбудила народ горячими фото

Спорт

Избавившаяся от коньков Загитова шокировала поклонников
Овечкин спас товарища от удара в лицо (видео)
Красавица Медведева жестко отшила жениха-канадца
Жена Кокорина устроила истерику в зале суда

Регионы

Атаковавших Крымский мост украинцев жестко унизили
Фото Крымского моста после зимы довело людей до истерики
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru