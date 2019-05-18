Володин рассказал о решении о подаче заявки в ПАСЕ
"Решение, принятое Комитетом министров Совета Европы, правильное, оно основано на Уставе Совета Европы, где закреплен принцип равенства 47 стран-участниц Совета Европы", – заметил Вячеслав Володин. При этом ПАСЕ, лишив российскую делегацию права голоса, нарушила эту норму.
"Парламентская ассамблея должна внести изменения в свой регламент, закрепив в нем норму о равенстве всех национальных делегаций, либо делегировать Комитету министров полномочия по этому вопросу. Это и следует из решения, принятого в Хельсинки", – рассказал спикер Госдумы.
Нижней палате парламента предстоит внимательно изучить как само решение Комитета министров, так и реакцию на него ПАСЕ. Володин напомнил, что делегация России в Парламентскую ассамблею формируется с учетом мнений всех фракций Госдумы. "Мы будем обсуждать с ними дальнейшие действия, изучим все риски при принятии решения, чтобы в ПАСЕ не возникло больше ситуации, аналогичной той, которая произошла ранее", – подчеркнул он.
Председатель Госдумы добавил, что только после такого всестороннего обсуждения российская делегация направит свою заявку на участие в ПАСЕ. "У нас есть время", – заметил Вячеслав Володин.
"Решение принимать мы будем исходя из интересов наших граждан и нашей страны", – подчеркнул спикер нижней палаты парламента.
"Мы всегда подчеркивали важность участия России в данном институте Совета Европы, использования его возможностей", – напомнил Володин. Однако происходящее в ПАСЕ сейчас не может не вызывать беспокойства, ведь в отношении российской делегации был применен дискриминационный принцип.
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