Нелепый Трамп опозорился на приеме у Елизаветы II
Прибыв в Англию, Дональд Трамп всех вывел из равновесия своим поведением. Он назвал Меган Маркл то ли злобной, то ли противной. А мэра Лондона – глупым, недоброжелательным, отмороженным неудачником, неспособным понять, какое счастье сулит приезд американского президента.
В ходе торжественных церемоний глава США продемонстрировал незнание этикета и традиций. Он фамильярно похлопал по плечу принца Чарльза, а во время королевского банкета тронул Елизавету II за спину, нарушив протокол. До этого американский лидер рассмешил королеву благодарностью за прекрасную погоду, сообщает ТВ Центр.
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