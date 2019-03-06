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Политика

Не готов: Госдума перенесла выступление министра Орешкина

Максим Орешкин. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил перенести выступление министра экономического развития Максима Орешкина в рамках правительственного часа на конец марта или начало апреля. Парламентарии указали главе ведомства на отсутствие конкретики и общую неподготовленность. По словам лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского, такое в нижней палате происходит впервые за 20 лет. 
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Правительственный час с участием Орешкина был посвящен ходу реализации национального проекта о развитии малого и среднего предпринимательства, а также общему социально-экономическому развитию страны до 2024 года, включая реализацию других нацпроектов и государственных программ. Министр предпочел говорить общими словами, не пожелав вдаваться в подробности.

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 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Он начал рассказывать о "новой макроэкономической реальности", комфортной для инвестиций, объявил о стабильности рынков и умеренной инфляции. Что касается темпов экономического роста, в 2019-м министерство ожидает показатель в 1,3%.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поинтересовался у чиновника, сколько в текущем году до регионов дошло средств в рамках выполнения национальных проектов. Орешкин на вопрос председателя нижней палаты ответить затруднился и не смог что-либо конкретизировать.

По его словам, соглашения были заключены со всеми субъектами Федерации. "Но для того, чтобы приступить к непосредственному расходованию средств, нужно пройти ряд процедур, поэтому фактическое расходование средств находится ниже 10%", – подчеркнул министр.

Максим Орешкин. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Это возмутило парламентариев. Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский назвал происходящее "саботажем". "Мы спросили, в соответствии с посланием президента, что уже сделано. Конкретно, по цифрам. Этого никто не говорит", – заявил председатель либерал-демократов.

Вячеслав Володин назвал отсутствие конкретики в разговоре об исполнении нацпроектов и госпрограмм недопустимым. "Если сегодня средства не доведены, то, исходя из опыта предыдущих лет, они придут в регионы в июле. Осенью закончатся конкурсы, затем начнутся спешка и очковтирательство, эффективность реализации национальных проектов будет сведена к минимуму. Мы не может себе этого позволить", – подчеркнул спикер.

Володин призвал Орешкина дать цифры и четко озвучить, что нужно сделать для достижения результатов. 

"Успех будет тогда, когда экономика будет расти на 3% в год и более. А у нас сейчас прогноз – 1,3%. Где здесь движение?" - возмутился спикер.

Президент России Владимир Путин решил все задачи для развития экономики – средства найдены, решения приняты, их осталось лишь реализовать, отметил председатель нижней палаты. "Берите и используйте то, что президент сделал. Это шанс", – обратился к Орешкину Володин.

Вячеслав Володин. Фото: www.globallookpress.com

Спикер предложил министру перенести правительственный час, если он не готов обсуждать эти вопросы. "Встретиться с фракциями, обсудить все дополнительно, а потом прийти и предложить варианты, чтобы выйти на рост 3% к 2021 году", – сказал Володин.

Орешкин заявил, что готов к выступлению по развитию малого и среднего бизнеса. Володин в ответ напомнил чиновнику, что его министерство отвечает в целом за экономику, в том числе за реализацию нацпроектов и госпрограмм.

Максим Орешкин. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Спикер предложил вновь заслушать министра в конце марта или начале апреля. Инициативу председателя нижней палаты поддержали все думские фракции. Орешкина предложенные сроки также устроили.

"У нас есть шанс. Давайте его использовать, чтобы были решены конкретные проблемы граждан", – подчеркнул Володин.

Напомним, что в ближайшие пять лет расходы на национальные проекты в России превысят 25 триллионов рублей. Из этих средств на экономический рост направят более десяти триллионов рублей, расходы на человеческий капитал составят 5,7 триллиона, на комфортную среду для жизни – 9,9 триллиона. 

Автор: Иван Поляков6 марта 2019, 13:16

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