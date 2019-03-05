Итальянские депутаты выступили за возвращение России в ПАСЕ

Межпарламентский диалог – основа для решения современных проблем. Об этом заявил председатель Палаты депутатов парламента Италии Роберто Фико в своем выступлении на пленарном заседании Госдумы. Законодатель отметил, что его коллеги выступают за отмену санкций против России и возвращение нашей делегации в ПАСЕ.



Участие России в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы необходимо для решения проблем, стоящих перед странами, сказал Фико. "В противном случае мы будем отрицать вообще сам принцип межпарламентского диалога", – добавил он.

Итальянские депутаты придают большое значение диалогу между Россией и Италией, указал Фико. Он выразил уверенность, что Москва и Рим должны действовать вместе в решении глобальных проблем.

До выступления на пленарном заседании Госдумы Роберто Фико провел переговоры со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным.

Ситуацию вокруг ПАСЕ председатель Думы назвал камнем преткновения в отношениях двух стран. Кроме того, Володин отметил важность гармонизации законодательства.





По словам спикера, внимания требуют вопросы развития цифровой экономики, гуманитарного, культурного сотрудничества, совместных проектов в области образования. По всем этим аспектам российские законодатели готовы обмениваться мнениями с итальянскими коллегами, подчеркнул Володин.

Председатель нижней палаты отметил позитивную динамику в товарообороте между странами – плюс 12,7% за прошлый год. Развиваются и студенческие обмены, растет туристический поток. "Это явно не потолок, и нам можно стремиться к большему", – сказал Володин.

Он напомнил зарубежному гостю, что в 2018 году российская экономика вышла из стагнации и к 2021 году ее рост составит 3%. А к 2024 году темпы должны превысить общеевропейские, подчеркнул спикер Госдумы.

Законодатель отметил, что многое для развития двусторонних отношений делают президент России Владимир Путин и глава совета министров Италии Джузеппе Конте. Однако работа на межпарламентском уровне пока далека от совершенства, посетовал Володин. Спикер уверен, что приезд в Москву главы Палаты депутатов итальянского парламента позволит улучшить ситуацию.

После переговоров Володин и Фико открыли заседание 16-й Большой российско-итальянской межпарламентской комиссии. На повестке дня – важные для законодателей обеих стран вопросы.

Международное сотрудничество – один из приоритетов в деятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи в межпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнего депутатского корпуса.