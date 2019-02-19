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Политика

Позор и трагедия: Как Хрущев подарил Крым Украине

Фото: www.globallookpress.com
65 лет назад произошло событие, повлиявшее на ход истории и сыгравшее немалую роль в сложившейся сейчас международной ситуации. Первый секретарь ЦК КПСС, фактический руководитель Советского Союза Никита Хрущев сделал поистине царский подарок Украинской ССР – с барского плеча Украине была подарена Крымская область.
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Кто знает, не случись это рядовое 19 февраля 1954 года, как бы сейчас складывались отношения России и Украины. Очевидно, что тогда Хрущев не мог знать, какую бомбу замедленного действия он закладывает под всю систему международных отношений и сколько проблем создает своим потомкам.

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А тогда, 65 лет назад в целом рядовое событие не представляло собой ничего экстраординарного: Президиум Верховного Совета СССР выпустил указ о передача Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Такая необходимость в документе объяснялась общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украинской ССР.

Историки до сих пор спорят, что на самом деле стала причиной для этого шага и зачем Никита Хрущев решил перекроить карту Советского Союза. Одни исследователи уверены в том, что передача Крыма Украине была на тот момент вынужденной мерой из-за разрухи на полуострове, вызванной недавно закончившейся войной и нехваткой рабочей силы после депортации крымских татар в 1944 году.

По мнению других историков, утверждение о тяжелом экономическом положении Крыма не соответствует действительности. К 1954 году крымская экономика уже достигла довоенного уровня развития, а по промышленному развитию даже превзошла его. Для чего тогда менять внутренние границы и делать массу ненужной бюрократической работы по смене документов, печатей, вывесок на учреждениях и прочего?

Фото: commons.wikimedia.org

На этот вопрос есть не очевидные, но воспринимаемые частью исторического сообщества в качестве единственно верных, ответы. По одной из версий, с помощью передачи Крыма Хрущев собирался изменить этнический состав УССР в сторону увеличения доли русского населения, подрывая тем самым базу для развития украинского национализма.

Другая, более приземленная теория гласит, что мотивом для передачи Крыма был проект строительства Северо-Крымского канала. По задумке инженеров, его планировалось проложить на полуостров от нижнего течения Днепра. Так как этот регион входил в состав Украинской СССР, а Крым был в РСФСР, то возникали сложности с выделением средств на постройку искусственной водной артерии из бюджетов разных советских республик. Вот и решено было передать Крым в ведение УССР, чтобы решить все проблемы со строительством канала.

Никита Хрущев. Фото: Фотохроника ТАСС

Что произошло на самом деле и какими доводами руководствовался Никита Сергеевич, мы, скорее всего, уже не узнаем. Но, тем не менее, 65 лет назад он умудрился подложить свинью всем русским и украинцам. И главной проблемой стало то, что сам процесс передачи Крыма был изначально запущен с нарушениями.

Дело в том, что изменение территории союзных республик согласно Конституции не входило в полномочия Президиума Верховного Совета СССР: территория РСФСР не могла быть изменена без согласия Верховного Совета республики. Фактически это обстоятельство сделало решение о передаче Крымской области в состав УССР незаконным. Получается, что Крым после развала Союза должен был остаться российским, каковым и был до 1954 года.

Никита Хрущев. Фото: Фотохроника ТАСС

Мало кто знает, но в год распада СССР, а именно 1 октября 1991 года Президиум Верховного Совета Крыма выступил с заявлением, в котором назвал акт передачи Крыма Украине в 1954 году совершенным без учета мнения народа. Крымские депутаты призвали тогда к пересмотру границ, но президент СССР Михаил Горбачев их тогда не услышал. В итоге Крым стал, как казалось тогда, окончательно украинским.

И лишь спустя 23 года полуостров вернулся в состав России, из-за чего наша страна вот уже почти пять лет испытывает серьезное давление со стороны Запада. Мировое сообщество не желает признавать ни результаты референдума 2014 года, ни факт незаконной передачи Крыма в 1954 году. И почему-то практически никто в мире не принимает во внимание мнение населения республики, подавляющее большинство которого высказалось за возвращение в родную гавань.

Автор: Александр Комаров19 февраля 2019, 21:40

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