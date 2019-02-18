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Политика

Сделано заявление о ракетном ударе Украины по Крыму

Фото: pixabay.com
Ракетные комплексы, способные нанести удар по Крыму, нужны Украине уже сейчас. Полуостров насыщен российской техникой, которая сводит на нет оснащенность украинского флота.
прочитано 759 раз

Россия насытила Крым техникой, которая дает ей возможность "контролировать ситуацию на море и обесценивает морскую компоненту". Чтобы исправить ситуацию, украинскому флоту нужны ракетные комплексы для удара по полуострову.

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"Такие системы нам нужны уже сейчас. Флот должен иметь потенциал, чтобы наносить наземные удары по Крыму. Иначе у России остается большой козырь в руках. Может быть, правильнее, чтобы эти удары наносили наземные соединения", – заявил замдиректора украинского Института мировой политики Николай Белесков. Он надеется, что флот получит эти комплексы к 2020 году.

Белесков рад тому, что украинские корабли тренируются вместе с натовскими в рамках учений "Си Бриз". Причем, если раньше отрабатывались операции против пиратов, то теперь легенда маневров предполагает "большую войну" – в том числе у берегов Крыма, передает "Царьград ТВ".

"Был перенесен акцент в наших военно-морских учениях "Си Бриз". Если до 2013 года мы в лучшем случае тренировались противодействовать пиратам, то с 2014 мы учились действовать в случае большой войны. Отрабатывали совместное прохождение", – сказал Белесков.

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В 2019 году учения "Си Бриз" пройдут в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в северо-западной части Черного моря. Маневры предусматривают выполнение задач по стандартам НАТО на море, суше, воздухе и под водой. Запланированы артиллерийские стрельбы, высадка досмотровых групп и другие упражнения, которые пока не рассекречивают.

Автор: Андрей Евлампиев18 февраля 2019, 21:18
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