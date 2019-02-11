Порошенко отказался от Крыма и Донбасса
В команде Петра Порошенко много депутатов Верховной рады, в том числе вице-спикер Ирина Геращенко. Она с гордостью опубликовала в Facebook фотографию на фоне символической карты Украины.
Там нет привычного расположения городов и рек, но названия населенных пунктов встроены в очертания государственных границ Украины. Если внимательно присмотреться к карте, можно заметить отсутствие городов Крыма и Донбасса. На карте нет ни Севастополя, ни Донецка, ни Луганска.
По версии Петра Порошенко, чью кандидатуру рекламирует Ирина Геращенко, Украина больше не претендует на Крым и Донбасс. "На карте показаны официальные крепостные, остальная часть территорий и крепостных в бегах. Зато Припять есть. Все зайцы и медведи за Петю", – отметили в комментариях к посту Геращенко.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. Лидером президентского рейтинга с конца января является актер Владимир Зеленский, которого готовы поддержать 21,9% избирателей. На втором месте – глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко с 19,2%. До недавнего времени она обгоняла Зеленского. Действующий президент Петр Порошенко, замыкающий тройку, гипотетически может набрать 14,8% голосов.
Всего в предвыборной кампании участвуют 44 кандидата – это абсолютный рекорд за всю историю независимой Украины. В 1991-м на пост президента баллотировались шесть кандидатов, в 1998-м – 13, в 2004-м их было 26, а на выборах в 2014 году участвовали 23 человека.
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