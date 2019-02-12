Тимошенко гарантирует: сделано заявление о возвращении Крыма Украине
Лидер "Батькивщины" намерена ускорить процесс вступления Украины в Североатлантический альянс. Тимошенко уверена, что это единственная гарантия безопасности страны, сообщает "Москва 24".
Бывшая "газовая принцесса", а ныне претендент на пост президента в случае победы намерена провести серию военных реформ, чтобы добиться соответствия ВСУ натовским стандартам. Кроме того, Тимошенко намерена перекрыть возможность поставки в украинскую армию "всего непригодного, втридорога, с откатами", передает RT.
Если кандидат в президенты Украины и лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко одержит победу на выборах, то будет работать над возвращением в состав Украины Крыма и Донбасса, говорится в опубликованном на партийном сайте заявлении, пишет Ura.ru.
"Нам нужно не только вернуть оккупированные территории Крыма и Донбасса, но и привлечь Россию как государство-оккупант к ответственности, возместить убытки, которые понесла наша страна", - приводит слова Тимошенко РИА ФАН.
Лидер Батькивщины заверила избирателей, что при ней украинская власть будет действовать сразу в нескольких направлениях: перейдет в наступление на дипломатическом фронте, укрепит армию и "положит конец бизнеса на крови и коррупции", пишет "Комсомольская правда".
Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Рейтинг кандидатов на пост президента Украины сейчас возглавляет шоумен Владимир Зеленский, слегка отстает от него Тимошенко. Действующий президент Петр Порошенко замыкает тройку лидеров. Всего же за высший государственный пост на Украине намерены бороться более 40 претендентов.
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